CLデビューの堂安律が前半の逆転2発に絡む!! フランクフルトが初戦でガラタサライに5-1大勝
[9.18 欧州CLリーグフェーズ第1節 フランクフルト 5-1 ガラタサライ]
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第1節が18日に開催され、MF堂安律が所属するフランクフルト(ドイツ)はホームでガラタサライ(トルコ)に5-1で勝利した。堂安は右サイドハーフのスタメンで欧州CLデビューを果たし、2得点に絡む活躍。後半39分までプレーした。両チームの第2節は30日に行われ、フランクフルトは敵地でアトレティコ・マドリー(スペイン)、ガラタサライは本拠地でリバプール(イングランド)と対戦する。
フランクフルトは前半8分にガラタサライの速攻からFWユヌス・アクギュンに先制点を許したが、同37分に追い付く。堂安が高い位置でアクギュンのバックパスをカットし、ゴール前へ流れたボールに自ら反応。GKウグルカン・チャクルに寄せられながら左足で打ったシュートがDFダビンソン・サンチェスに当たって決まり、記録はオウンゴールとなった。
さらに前半アディショナルタイム2分、堂安がプレスバックしてボールを奪うと、DFロビン・コッホのリターンパスを受け、右サイドに流れたFWヨナタン・ブルカルトに展開。ブルカルトのクロスを受けたMFジャン・ウズンが反転から左足で蹴り込み、2-1とする逆転弾を挙げた。このシーンでは堂安もペナルティエリア中央にスプリント。相手の注意を引き付け、ウズンがマークを外すのを助けていた。
前半アディショナルタイム4分には左サイドでFKのチャンスを迎え、キッカーのMFファレス・シャイビが右足でクロスを供給。ブルカルトとDFウィルフリード・シンゴの競り合いからゴール右に吸い込まれ、3-1とリードを広げた。
ハーフタイムを挟んでもフランクフルトの攻勢は続き、後半21分に4点目を奪取。ペナルティエリア左のゴールライン際からDFナサニエル・ブラウンが左足で折り返すと、ブルカルトが頭で合わせ、サンチェスに当たって決まった。
後半30分にはFWエリェ・ワイが最終ラインのMFガブリエル・サラにスライディング。ボックス内でこぼれ球を拾ったMFアンスガー・クナウフが右足で流し込み、ダメ押しの5点目をマークした。
堂安が後半39分に交代した後はスコアが動かず、フランクフルトが5-1で勝利。3シーズンぶりの欧州CLで白星スタートを飾った。
