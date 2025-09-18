¥¸¥ó¥º¤¬¶äºÂ¤Ë½é¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë´ú´ÏÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡¢·úÃÛ²È Æ£ËÜÁÔ²ð¤¬Àß·×
¡¡¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¸¥ó¥º¡ÊJINS¡Ë¡×¤¬¡¢Åìµþ¡¦¶äºÂ¤Ë½é¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë´ú´ÏÅ¹¤ò½ÐÅ¹¤¹¤ë¡£±Ä¶È³«»Ï¤Ï2026Ç¯½Õ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️JINS¶äºÂÅ¹
¡¡Æ±Å¹¤Ï¡¢Ì¾¤À¤¿¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î´ú´ÏÅ¹¤¬ÊÂ¤Ö¶äºÂ¡¦Ãæ±ûÄÌ¤ê¤Ë°ÌÃÖ¡£¶áÂåÆüËÜ·úÃÛ¤Îµð¾¢ ¥¢¥ó¥È¥Ë¥ó¡¦¥ì¡¼¥â¥ó¥É¡ÊAntonin Raymond¡Ë¤¬¼ê³Ý¤±¤¿Îò»ËÅª·úÃÛ¡¦¶µÊ¸´Û¥Ó¥ëÆâ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£Àß·×¤Ï·úÃÛ²È¤ÎÆ£ËÜÁÔ²ð¤¬Ã´Åö¤·¡¢¶öÁ³¤Ë¤âÉ¬Á³¤Ë¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë½Ð²ñ¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡Ö±ï¡Ê¤¨¤Ë¤·¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»×ÁÛ¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Ë¬¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ëÅ¹ÊÞ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯¤Ë¥¢¥¤¥¦¥§¥¢»ö¶È25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥¸¥ó¥º¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ËÈ¯¿®¤¹¤ëµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÀ¤³¦No.1¤Î¥¢¥¤¥¦¥¨¥¢¥Õ゙¥é¥ó¥È゙¡×¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤ë¡£
¡¡¥¸¥ó¥º¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎÅÄÃæ¿ÎCEO¤Ï¡¢¡Ö¶äºÂ¤Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë´ú´ÏÅ¹¤ò³«¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¥¸¥ó¥º¤¬À¤³¦¤Ø⽻¤Ð¤¿¤¯¿·¾Ï¤ÎËë³«¤±¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️JINS¶äºÂÅ¹
±Ä¶È³«»Ï»þ´ü¡§2026Ç¯½Õ¡ÊÍ½Äê¡Ë
½êºßÃÏ¡§Ãæ±û¶è¶äºÂ4ÃúÌÜ5ÈÖ1¹æ