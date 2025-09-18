¡ÖNOT A HOTEL YAKUSHIMA¡×¤¬È¯É½¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹·úÃÛ³¦¤Îµð¾¢ ¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ì¡¼¥ô¥§¥ë¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¡NOT A HOTEL¤¬¡¢²°µ×Åç¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹·úÃÛ³¦¤Îµð¾¢ ¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ì¡¼¥ô¥§¥ë¡ÊJean Nouvel¡ËÎ¨¤¤¤ë¡ÖAteliers Jean Nouvel¡×¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡ÖNOT A HOTEL YAKUSHIMA¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÈÎÇä³«»Ï¤Ï2026Ç¯²Æ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ì¡¼¥ô¥§¥ë¤Ï1945Ç¯¥Õ¥é¥ó¥¹À¸¤Þ¤ì¡£¥Õ¥é¥ó¥¹·úÃÛ²ÈÏ¢¹ç¤òÁÏÀß¤·¤¿¤Û¤«¡¢·úÃÛ²È¤ÎÊÄº¿Åª¤ÊÂÎÀ©¤ËÄ©¤à¡ÖMars 1976¡×±¿Æ°¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥Ñ¥ê¤Î¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¸½ÂåÈþ½ÑºâÃÄ¤ä¥ë¡¼¥ô¥ë¡¦¥¢¥Ö¥À¥Ó¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î53W53¡¢¾å³¤¤Î±ºÅìÈþ½Ñ´Û¡¢¥Ñ¥ê¤Î¥Ç¥å¥ª¡¦¥¿¥ï¡¼¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡£¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢¡¦¥Ó¥¨¥ó¥Ê¡¼¥ì¶â»â»Ò¾Þ¤äRIBA¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥´¡¼¥ë¥É¡¦¥á¥À¥ë¡¢¹â¾¾µÜÅÂ²¼µÇ°À¤³¦Ê¸²½¾Þ¡¢¥Ü¥Ã¥í¥ß¡¼¥Ë¾Þ¡¢·úÃÛ³¦ºÇ¹â¤Î±ÉÍÀ¤È¤µ¤ì¤ë¥×¥ê¥Ä¥«¡¼¾Þ¤È¤¤¤Ã¤¿¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡NOT A HOTEL YAKUSHIMA¤Ï¡¢¡Ö¿Í¹©Êª¡×¤È¡Ö¼«Á³¡×¡¢¡ÖÊªÍýÅª¤Ê¤â¤Î¡×¤È¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ê¤â¤Î¡×¡¢¡Ö¸½¼Â¡×¤È¡ÖÌ´¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÁêÈ¿¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾Ý¤Î¶³¦Àþ¤òÍ»²ò¤µ¤»¤ë¶õ´Ö¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÇÀß·×¡£ÂçÃÏ¤«¤éÎ´µ¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´ä¤È¥¬¥é¥¹¤Î·úÃÛ¤Ç¡¢±«¤ÎÂ¿¤¤²°µ×Åç¤Î¼«Á³¤ò³è¤«¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£
