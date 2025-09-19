　19日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比430円高の4万5650円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

46306.62円　　ボリンジャーバンド3σ
45650.00円　　19日夜間取引終値
45330.81円　　ボリンジャーバンド2σ
45303.43円　　18日日経平均株価現物終値
44920.00円　　5日移動平均
44355.01円　　ボリンジャーバンド1σ
44155.00円　　一目均衡表・転換線
43705.00円　　一目均衡表・基準線
43379.20円　　25日移動平均
42403.39円　　ボリンジャーバンド-1σ
41455.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
41427.59円　　ボリンジャーバンド2σ
40999.60円　　75日移動平均
40451.78円　　ボリンジャーバンド3σ
40380.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38943.95円　　200日移動平均


