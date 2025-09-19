日経225先物テクニカルポイント（19日夜間取引終了時点）
19日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比430円高の4万5650円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
46306.62円 ボリンジャーバンド3σ
45650.00円 19日夜間取引終値
45330.81円 ボリンジャーバンド2σ
45303.43円 18日日経平均株価現物終値
44920.00円 5日移動平均
44355.01円 ボリンジャーバンド1σ
44155.00円 一目均衡表・転換線
43705.00円 一目均衡表・基準線
43379.20円 25日移動平均
42403.39円 ボリンジャーバンド-1σ
41455.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
41427.59円 ボリンジャーバンド2σ
40999.60円 75日移動平均
40451.78円 ボリンジャーバンド3σ
40380.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38943.95円 200日移動平均
