　19日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比18.5ポイント高の3162ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3199.51ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3169.36ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3162.00ポイント　　19日夜間取引終値
3158.87ポイント　　18日TOPIX現物終値
3142.20ポイント　　5日移動平均
3139.20ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3123.00ポイント　　一目均衡表・転換線
3109.04ポイント　　25日移動平均
3103.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3078.88ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3048.72ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3018.57ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
2968.88ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
2942.45ポイント　　75日移動平均
2921.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2793.15ポイント　　200日移動平均


株探ニュース