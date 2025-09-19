TOPIX先物テクニカルポイント（19日夜間取引終了時点）
19日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比18.5ポイント高の3162ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3199.51ポイント ボリンジャーバンド3σ
3169.36ポイント ボリンジャーバンド2σ
3162.00ポイント 19日夜間取引終値
3158.87ポイント 18日TOPIX現物終値
3142.20ポイント 5日移動平均
3139.20ポイント ボリンジャーバンド1σ
3123.00ポイント 一目均衡表・転換線
3109.04ポイント 25日移動平均
3103.25ポイント 一目均衡表・基準線
3078.88ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3048.72ポイント ボリンジャーバンド2σ
3018.57ポイント ボリンジャーバンド3σ
2968.88ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
2942.45ポイント 75日移動平均
2921.75ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2793.15ポイント 200日移動平均
株探ニュース
株探ニュース