　19日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比6ポイント安の756ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

812.80ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
800.11ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
787.41ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
776.50ポイント　　一目均衡表・基準線
774.72ポイント　　25日移動平均
766.50ポイント　　一目均衡表・転換線
762.03ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
761.53ポイント　　18日東証グロース市場250指数現物終値
760.20ポイント　　5日移動平均
760.16ポイント　　75日移動平均
756.00ポイント　　19日夜間取引終値
755.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
749.33ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
744.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
736.64ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
696.74ポイント　　200日移動平均


株探ニュース