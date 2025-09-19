グロース先物テクニカルポイント（19日夜間取引終了時点）
19日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比6ポイント安の756ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
812.80ポイント ボリンジャーバンド3σ
800.11ポイント ボリンジャーバンド2σ
787.41ポイント ボリンジャーバンド1σ
776.50ポイント 一目均衡表・基準線
774.72ポイント 25日移動平均
766.50ポイント 一目均衡表・転換線
762.03ポイント ボリンジャーバンド-1σ
761.53ポイント 18日東証グロース市場250指数現物終値
760.20ポイント 5日移動平均
760.16ポイント 75日移動平均
756.00ポイント 19日夜間取引終値
755.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
749.33ポイント ボリンジャーバンド2σ
744.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
736.64ポイント ボリンジャーバンド3σ
696.74ポイント 200日移動平均
株探ニュース
