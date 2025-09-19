「即今日話-今日の出来事だけのトークバトル-」放送決定！B＆ZAIの橋本・矢花・本髙・菅田が参戦！アイドルが過酷トーク企画に初挑戦で、逆に芸人が緊張しちゃったSP

テレ東では、前半9月23日(火)深夜24時45分～深夜1時15分／後半9月30日(火)深夜24時30分～深夜1時で即“今日”型トークバラエティ、「即今日話(そっきょうばなし) -今日の出来事だけのトークバトル-」を放送します。

披露するのは、収録当日の深夜０時以降に起きた「今日の出来事」と「その証拠」という、テーマは“１日の中で起きた事”限定の過酷トークバトル！ 今回は、ウエストランド、中西茂樹(なすなかにし)、わらふぢなるお、お見送り芸人しんいちが出演するほか、この番組初となる芸人以外のメンバーとして、STARTO ENTERTAINMENT所属のアイドルグループ「B＆ZAI」から橋本涼、矢花黎、本髙克樹、菅田琳寧が参戦！

まだ磨き上げる前の出来立てホヤホヤ！どの媒体でも聞けない、初出しトーク満載の初出しトークバトルをぜひご覧ください！

≪出演者コメント≫

【ウエストランド】

井口 B＆ZAIのみんなが本当に身を削ってというか…あんまり芸人でもないぐらいの話をしてくれましたね

河本 心配になるくらい。

井口 こんな世界観を持ってるんだとか、その辺も含めてぜひ注目してほしいです！

【わらふぢなるお】

なるお いやー楽しかったですね。B＆ZAIのみんなもあんな楽しそうに、面白い話もあって、こんな話するの!?みたいな話もいっぱいでしたね。

ふぢわら 僕ももっと話したいってなるくらい、すごい盛り上がりでした。

【中西茂樹(なすなかにし)】

今日は1日大阪にいたんですが、これがあるということで急いで戻ってまいりましたね。

B&ZAIのみんななんかは「普段そうなんや」みたいな、私生活も見えたりなんかして楽しかったです。

【お見送り芸人しんいち】

アイドル4人の中に化け物が1人いましたね。これはちょっとやばいですよ、めっちゃおもろかったですよ。その名は菅田。

40のおっさんから見るとかわいくて仕方なかったです。何か奢ったろかな飯でもって収録中から思っちゃいましたね。

【橋本涼(B&ZAI)】

何かないかって1日中考えてましたが、まさかこの話をすることに…って話をしちゃいましたね。自分でもびっくりしました。

あと井口さんがバラエティで「オイ！」ってキレてるイメージで怖かったのですが、実際はめちゃくちゃ優しくて救われました。

【矢花黎(B&ZAI)】

この企画のお話をいただいてから、たまに琳寧が「ちょっと即今日話の練習しよう」って何度かトークを聞かされました。即今日話ってそういうことじゃないですよね？(笑)

【本髙克樹(B&ZAI)】

今日舞台で4人同じだった時に、あるハプニングが起きたのですが、全員が牽制してたのか、誰もその話をしなかったのが面白かったです(笑)言えばよかったかな…

【菅田琳寧(B&ZAI)】

今日0時を迎えた時に、気づいたら口内炎ができてました。いよいよ今日か…と。ただ1日中何かないかと電波を張ってると、やっぱあるもんですね、日常に。収録はめちゃくちゃ楽しかったです！練習しておいてよかったです！

©テレビ東京

©テレビ東京

©テレビ東京

©テレビ東京

©テレビ東京

©テレビ東京

≪番組概要≫

【タイトル】

即今日話-今日の出来事だけのトークバトル-

【放送日時】

前半：9月23日(火)深夜24時45分～深夜1時15分

後半：9月30日(火)深夜24時30分～深夜1時

【放送局】

テレビ東京

【出演者】

ウエストランド、中西茂樹(なすなかにし)、わらふぢなるお、お見送り芸人しんいち、橋本涼(B&ZAI)、矢花黎(B&ZAI)、本髙克樹(B&ZAI)、菅田琳寧(B&ZAI)

【進行】

松澤亜海(テレビ東京アナウンサー)

【配信】

広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP、TVer、Lemino)にて見逃し配信!

★TVer では便利な「お気に入り登録」をお願いいたします!★

▶TVer: https://tver.jp/series/srow28pusj

▶ネットもテレ東:https://video.tv-tokyo.co.jp/sokkyoubanashi/

▶Lemino:https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

動画配信サービス「U-NEXT」にて見放題配信

▶U-NEXT :https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

【公式X】

@today1_tvtokyo（https://x.com/today1_tvtokyo ）