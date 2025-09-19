お笑いコンビ「タカアンドトシ」のタカ（49）が、17日に放送されたHBC北海道放送「ジンギス談！」（水曜後11・56）に出演。子供の授業参観で逃亡したことを告白した。

番組は7月20日に豪華ゲストを迎えて公開収録されたもので、第1回はサンドウィッチマンが登場。そこで「皆さんがどうしているのかを聞きたい」のコーナーで、タカが授業参観での一コマを紹介した。

授業で古代エジプト文字の話になった際、「この文字は何だと思う？」を先生が生徒を指して順番に答えていた。すると突然、先生が「では鈴木くんのお父さん」とタカを指名。突然のことで、タカは言葉も発することができず、教室から逃げ出したと明かした。

実は授業参観は、タカと妻と他に何人かしか父兄がいなかった。タカは「うちのクラスメイト全員、俺がお笑い芸人だと知っているんです。めちゃくちゃ面白い答えを言う子どもたちがいっぱいいて、10個ぐらい回答パターンが出ているんです」と、さながら“大喜利”で答えが出そろった状態。そんな中で突然指名されたため、「全く考えていなかった」と焦ったという。

これには、サンドウィッチマンの伊達は大笑いで「キツいわ。これ」と絶句。タカは「みんなキラキラした目で俺を見ている。“プロの芸人、さあ何を答える”と。何も答えられなくて、すぐ逃げましたよ」と振り返ると、相方のトシも伊達も「最悪だ」と同情した。

タカは泣きたくなるほどだったといい、「何も言えなかった自分がショックで。芸歴30年もやってきて、俺は何をやってきたんだろうと。才能なさすぎると、マジでへこんだんです」と本音を吐露した。

サンドウィッチマン・富澤は「俺が便利なのは“ちょっと何言っているか分からないです”というと拍手まで起きますから」と漫才の持ちネタで対応できると回答。「一番いいですね」とうらやましい顔を見せたタカは「参観日行くの怖くなっちゃって。参観日イップス」と語っていた。