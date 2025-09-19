MLBがアマチュア選手に対するチーム関係者の視察やデータ収集を冬の数カ月間禁止すると発表した。スポーツ専門局「ESPN」電子版が報じている。

対象は高校生が10月15日〜1月15日、大学生が11月15日〜1月15日で、この期間を設けることで「若い選手の酷使を抑制し、将来プロ野球を目指す中で健康を維持することを目指す」としている。

対象となる活動は、試合やショーケース、トレーニング、その他「投げる、打つ、捕る、守る」行為に関するあらゆる場面。映像や、データ収集も禁止される。

メモには「MLBは、アマチュア選手がこの期間を次のシーズンに向けた休養、回復、基礎トレーニングに充て、高強度・全力の活動を避けることを推奨する」と記されている。

違反した場合、罰金や出場停止、さらには「永久資格停止」の可能性もあり、球団にはドラフトや国際アマチュア契約に関する制裁が科される可能性があるという。

メジャー入り前の段階で肘を痛める選手は珍しくなく、原因はさまざまだが、年間を通じたプレーが長期的な故障リスクを高めると研究では指摘されている。