トランプ政権による「メディアへの圧力」に対し、オバマ元大統領らが批判の声を上げた/Scott Olson/Getty Images/File

（ＣＮＮ）米保守系活動家チャーリー・カーク氏を射殺した容疑者に関する司会者の発言が物議を醸し、同司会者の番組が無期限で中止されたことについて、米国内で批判が強まっている。民主党は１８日、メディアに圧力をかけたとして連邦通信委員会（ＦＣＣ）トップの辞任を求める考えを示したほか、エンターテインメント業界の組合などからも言論の自由への攻撃だと非難の声が上がった。

米ウォルト・ディズニー傘下のＡＢＣテレビは１７日、ジミー・キンメル氏が司会を務める深夜トーク番組の放送を無期限で中止すると発表した。この数時間前にＦＣＣのカー委員長はディズニーにキンメル氏への処分を強いる手段として、ＦＣＣがＡＢＣ系列局の免許を取り消す可能性を示唆していた。

民主党のジェフリーズ下院院内総務らは声明を出し、カー氏が権力を乱用していると指摘。「キンメル氏の雇用主であるＡＢＣテレビをいじめ、トランプ政権への屈従を強要することでＦＣＣの面目を潰（つぶ）した。委員長を即刻辞任すべき」と批判した。

エンタメ業界からも非難の声が上がった。ミュージシャンの労働組合は「言論の自由と芸術的表現に対する直接的な攻撃」だと断じた。

オバマ元大統領も１８日、メディアに対し政権に「屈するのではなく、立ち上がり始める」べきだと呼びかけた。オバマ氏は現政権が意向に沿わない記者らを解雇しないメディアを脅すことで、事態はこれまでになく危険な水域に入っていると危機感を示した。

キンメル氏は１５日の番組で、「ＭＡＧＡ（米国を再び偉大に）」の運動家らはカーク氏を殺害したとされる容疑者がＭＡＧＡの一員ではないことを証明することで政治的な点数稼ぎをしようとしていると述べていた。