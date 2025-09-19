NEONが放つ戦慄ホラー『シェルビー・オークス』12.12公開決定 廃墟と化した町に消えた妹の謎とは――？
『ロングレッグス』『THE MONKEY／ザ・モンキー』を手がけたスタジオ・NEONが放つ最新ホラー映画『Shelby Oaks』（原題）が、邦題を『シェルビー・オークス』として12月12日より日本公開されることが決まった。併せて、メインビジュアルと本予告が解禁された。
【動画】失踪の瞬間を映した一本のビデオテープが届く――『シェルビー・オークス』本予告
YouTubeチャンネル登録者数200万人を超えるクリス・スタックマンの初監督作となる本作。米最大手クラウドファンディングサイト・Kickstarterでホラープロジェクト史上最高額となる130万ドル以上を集めた大注目作が、マイク・フラナガンをエグゼクティブプロデューサーに迎え完成した。
オハイオ州の廃虚と化した町シェルビー・オークスで、人気ホラー実況チャンネルのMCライリー・ブレナンが突然姿を消した。事件は未解決のまま12年後、妹の行方を追う姉のもとに失踪の瞬間を映した一本のビデオテープが届き、事件と町の過去に関わるすべての謎がひもとかれていく。
メインビジュアルは、暗闇を背景に女性のシルエットだけが光に浮かび上がり、じっと見つめるほどに“見てはいけない”恐怖に駆られる不穏なデザインとなっている。
予告編では、届けられたビデオテープを手掛かりに失踪事件の真相に迫る姉の様子が描かれている。奇妙な刻印、深い森、窓際で見つめる男、そしてある言い伝え…、次々と映し出される謎の断片。そして涙をにじませた姉の瞳が最後にとらえたのは、長い沈黙を破って浮かび上がる、決して再生してはならない “戦慄の事実”だった―。
映画『シェルビー・オークス』は、12月12日より全国公開。
