『フェイクマミー』主演・波瑠演じる薫の母親役に筒井真理子、小学校校長役に利重剛が決定！ 他5名の注目キャストも解禁
波瑠と川栄李奈がダブル主演する10月10日スタートのドラマ『フェイクマミー』（TBS系／毎週金曜22時）の追加キャストとして、筒井真理子、利重剛ら7名の出演が発表された。筒井は波瑠演じる薫の母親役、利重は名門私立・柳和学園小学校の校長役を演じる。
【写真】波瑠×川栄李奈、10月期ドラマ『フェイクマミー』でW主演！ 禁断の“母親なりすまし”からはじまる物語
本作は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、“母親なりすまし”という禁断の契約を結ぶことから始まるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。
大手企業で順調にキャリアを築いていたものの訳あって退職し、転職活動に苦戦する花村薫（波瑠）。そんな薫が出会ったのは、元ヤンでベンチャー企業「RAINBOWLAB」の社長を務めるシングルマザー・日高茉海恵（川栄李奈）。薫は名門私立・柳和学園小学校への受験を控えた茉海恵の娘・いろは（池村碧彩）の家庭教師として働き始めるが、やがて茉海恵から「お受験の日、私の代わりに“ママ”として面接を受けてほしい」と持ち掛けられる。もしバレたら刑罰に問われかねない母親業のアウトソーシング。はたして、薫と茉海恵が交わした禁断の“フェイクマミー（ニセママ）”契約の先にあるものとは…？
筒井真理子が演じるのは、薫の母親・花村聖子。きちょうめんな性格で、東大卒で大手企業に就職した一人娘の薫のことを誇りに思っているが、娘を心配に思うあまり、きついことを言ってしまうことも…。波瑠と筒井は映画『アナログ』（2023年）以来、2年ぶりの共演。
利重剛が演じるのは、名門私立・柳和学園小学校の校長・樫村謙一郎。規律と伝統を重んじる柳和学園小学校にふさわしい、厳格な教育者だ。
このほか、若林時英が演じるのは、RAINBOWLABの若手社員・町田大輝。向井康二（Snow Man）演じるRAINBOWLABの副社長・黒木竜馬の後輩で、ミスは多いが先輩たちに愛されるキャラクターだ。
宮尾俊太郎が演じるのは、柳和学園小学校の教師・野添達也。学年主任を任されており、中村蒼演じる同小学校教師・佐々木智也のお目付け役だ。
朝井大智が演じるのは、笠松将演じる謎の男の部下として働く上杉雅仁。
筧美和子が演じるのは、薫がかつて勤めていた大手企業・三ツ橋商事時代の同期・高梨由実。出産した後、育児と仕事を両立するために時短勤務へとシフトした子育て中の“ワーママ”である。
浅川梨奈が演じるのは、RAINBOWLABが展開する商品・虹汁（にじじる）の旗艦店「Itteki」の店員・藤崎渚。どことなく茉海恵に雰囲気が似ている。
金曜ドラマ『フェイクマミー』は、TBS系にて10月10日より毎週金曜22時放送。
