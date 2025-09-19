東京世界陸上連載「東京に集いし超人たち」第7回

陸上の世界選手権東京大会は13日から国立競技場で熱戦が繰り広げられている。2007年の大阪大会以来18年ぶり3回目の日本開催。現地で取材する「THE ANSWER」では、選手や競技の魅力を伝えるほか、新たな価値観を探る連載「東京に集いし超人たち」を届けていく。第7回は「勝ち負けを超えたスポーツの美しさ」。15日の男子棒高跳び決勝でアルマント・デュプランティス（スウェーデン）が6メートル30の世界新記録をマークし、3連覇を達成。その瞬間、ライバルたちが自分のことのように喜び、駆け寄った。その1人が4位のサム・ヘンドリクス（米国）。その真意を熱く語った。（取材・文＝THE ANSWER編集部・鉾久 真大）

◇ ◇ ◇

無邪気に飛び跳ねる姿は心からの喜びに満ちていた。デュプランティスが人類の最高到達点を塗り替えた瞬間、ライバルたちは自分のことのように歓喜を爆発させた。メダルを争った2位のエマノイル・カラリス（ギリシャ）、3位のカーティス・マーシャル（豪州）、4位のヘンドリクスが一斉に王者に抱きつく。「俺たちはみんな彼の大ファンだからね」。ヘンドリクスは当然のごとく頷いた。

メダルの色が確定した後、自分との戦いに挑むデュプランティスを3人が後押しした。「アイツなら100％決める」。ヘンドリクスはカラリスとともに短距離のスタートのような構えをして、祝福の“予行演習”を繰り返した。「当たり前のことと思ってほしくない。だってこんなに特別なことができる棒高跳び選手は二度と現れないかもしれないから」。そんな思いから観客を煽りもした。

33歳のヘンドリクスは17年ロンドン、19年ドーハ大会を制し、昨夏のパリ五輪でも銀メダルに輝いた世界屈指の選手。今大会は3位のマーシャルと同じ5メートル95を成功させたが、5メートル90で一度失敗したことが響き、表彰台には届かなかった。悔しさもあったに違いない。それでも、約10分間の囲み取材の大半を使って語りつくしたのは、自分ではなく3人のメダリストの素晴らしさだった。

「俺はモンド（デュプランティスの愛称）の一番のファンかもしれない」。歴代6位の自己ベスト（6メートル6）を持つ実力者だからこそ分かる世界記録保持者の凄さ。「仕組みは理解できる。でも、あれだけ特別なことを実現できるレベルに到達するなんて……謙虚な気持ちにさせられるよ」。助走を見れば、筋肉の細かな動きや考えていることまで透けて見える。それゆえに畏敬の念を禁じ得ない。

負けたくない気持ちと共存する「失敗してほしくない」という願い

競技自体のレベルを高めてくれるライバルに刺激を受けつつ、競争相手として複雑な思いもある。「もちろん打ち負かされた気持ちになるよ。俺は負けず嫌いなアスリートだ。メダルだってたくさん獲得してきた。でも、わずかな弱点も見つけられないんだ」。絶対的な強さを誇る王者に勝ちたい。でも、だからといって「彼に失敗してほしくない」という願いも抱いている。

「このスポーツをやるようになって、友達を作ろうとしなければ生涯独りっきりだ」

待機時間が多い競技の特性上、自然と距離も近くなる。「彼らと命の取り合いをするより、一緒にご飯を食べたい。敵を作るんじゃなく、友達を作ろうよ。お喋りしようよ。見下したり、邪魔したりするんじゃなく、励まし合おうよ。これだけ生きていると、メダルよりも友達のほうが欲しいんだ」。ライバルであると同時に、高め合う友人。自分の表彰台が遠のこうと祈るのは失敗ではなく成功だ。

熱弁したヘンドリクスが「これを書いてくれ」と報道陣に強調したのは、世界新記録における2位カラリスの貢献だ。自己ベストは先月出した6メートル8。この日は6メートル10で1度失敗した後、自己記録の更新よりも逆転の望みに懸け、6メートル15、6メートル20と失敗の度にバーを上げた。

ヘンドリクスは力を込める。「自己ベストを出せたかもしれない日を犠牲にして、アイツはゴールへとプッシュし続けた。モンドにプレッシャーをかけたんだ。これがアスリートってもんなんだ」。デュプランティス自身も、メダルセレモニー後にカラリスの肩を組みながら「彼がプッシュしてくれたのが助けになった。彼の存在が競技全体を向上させてくれている」と感謝した。

自分の限界に挑み続けるアスリート同士だからこそ、抱く多大なリスペクトの念。ライバルの成功を心から祝福する姿には、勝ち負けを超えたスポーツの美しさがあった。



（THE ANSWER編集部・鉾久 真大 / Masahiro Muku）