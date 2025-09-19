まさか、実家を勝手に取り壊されるなんて…父の死亡で”豹変”した姉の「身勝手な行動」によって「引き裂かれた姉妹関係」

おしゃれに老いる、素敵に老いる、小さくて快適な暮らしのための、スッキリする断捨離。ところでお金は？ 住まいは？ 親の介護は？ お墓はどうしよう？

日本でしばしば話題になる「老い支度」だが、ドイツ人はどうしているのか？ 合理的で節約を重んじているのか？ 親子関係はどのようなものだろう？

日本とドイツにルーツを持つサンドラ・ヘフェリンが、実際のインタビューをもとに綴る実用エッセイ、 『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』 より、一部を抜粋・編集してお届けする。

『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』 連載第63回

『「死んだら宝石をあげる」と娘たち全員に言ってしまった結果…きょうだい関係をも壊しうる「親の死」と「遺品整理」』より続く。

相談をしてくれなかった姉

末っ子で海外生活の長かったニコルさんにとって、実家は心が安らぐ良い思い出がいっぱい詰まった場所でした。でも直感が働くニコルさんは、昔から「実家が、ある日突然なくなってしまうのではないか」という漠然とした不安を抱いていたといいます。そしてついに「ニコルさんにとっての悪夢（Alptraum）」が現実になってしまいます。

父親の死後も医療保険会社で勤務を続けていた長姉は何かと多忙で、「とにかく早く実家を手放すこと」をメインに考えていました。ニコルさんは夫と相談して、長姉に「実家を買い取る意思がある」と伝えましたが、相手にされなかったそうです。

「それで長姉は相談もなく、業者に頼んで実家を取り壊してしまったの。父が亡くなった後、数回にわたって『今後、実家がどうなっても、家族の写真は捨てないでね』と念を押していたのに、写真も含めて遺品も丸ごと全部捨ててしまった。信じられない……」

ニコルさんはいまだにその時のショックを忘れられません。姉たちから事前に「このように進めようと思う」という話があればよかったのですが、相談はなく、ニコルさんは「自分の存在を無視された」と感じたそうです。

実家にあったニコルさんの荷物は、長姉が段ボールに入れて保管してくれていました。せめてもの救いでしたが、ここでも「わだかまり」が残ってしまいます。

「長姉から『荷物の写真を送る』と連絡があったのだけれど、写真を見たら、荷物の『中身』の写真ではなくて、封をしてある段ボール箱6個の写真があっただけ。普通、中身を撮らない？ なんだか全部が事務的で、愛情があまり感じられなかったのよね」

「物理的な距離」でできてしまった「心の距離」

「父が亡くなった時、コロナ禍だったから、私はドイツに行けなかったの。私がドイツに行けなかったことには厳しかった長姉なのに、規制がだいぶ緩和されてからドイツに行ったら、『コロナが心配だから、家にはあげられない』とカフェでしか会ってくれないの。さらに長姉の旦那は、『アジア（日本）からコロナウイルスをもってこないでね』と嫌味まで言ったのよ。

私の荷物をまとめてくれたことに感謝はしているの。でも全部『とりあえず入れてしまえ』と雑に詰めた感じなのよね。私の部屋にあった古い包帯は段ボールに入っているのに、リビングにあった家族写真は捨てられていたりして。何もチェックしないまま詰めるのは合理的といえば合理的なのかもしれないけど……。以前はもっと愛情深い人だったのよ。だから長姉の変わりっぷりにびっくりしたし、ショックだった」

氷のような関係になってしまった今、長姉からの連絡はほとんどなくなってしまったのだといいます。ニコルさんのケースでは母親は施設に入っているとはいえ存命なので、「遺産」が原因で姉妹の仲が悪化したわけではありません。父親の死亡によって、姉妹のそれぞれの「立場」や「生き様」がはっきりと表に出たことで軋轢が生まれたように感じられます。

