元MBSアナウンサーで「PIVOT」MC・プロデューサーの野嶋紗己子氏(29）が16日、自身のインスタグラムを更新。プールサイドで夏気分を満喫した写真を公開した。



【写真】プールサイドでセレブ感満載！

「朝夜はすこし秋を感じるようになってきて嬉しいけど、もうプール納めかなあとさびしい。」と投稿。「ということで、前に親友たちと(沖縄)200枚くらい撮った中で『雰囲気まで盛れてる気がするベスト写真』を投稿し、自己満夏気分納めとさせていただきます。」とつづり、サングラスをかけ、ブルーのワンピースの水着姿で、プールサイドでくつろぐショットを掲載した。



フォロワーからは「素敵です～」、「めちゃくちゃ美人さん」、「セレブ感満載っすねぇ！」、「レベルが違う」、「で、写真集いつ出すのw？」などの反響が寄せられた。



野嶋氏は1996年６月13日生まれ.福岡県出身。慶應義塾大学を卒業後、2019年にMBSへ入社。同期入社の清水麻椰アナと「しみのじ」コンビとして親しまれ、2023年12月末に退社。現在は「PIVOT」でMC、プロデューサーとして活動している。



