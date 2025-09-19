フェイエノールト渡辺剛、元ボスニア代表アフメドジッチとのコンビで大活躍

オランダ1部フェイエノールトは現地時間9月17日、第5節でフォルトゥナ・シッタートと対戦。

FW日本代表FW上田綺世の先制点などで2-0の勝利を収めた。チームを率いるロビン・ファン・ペルシー監督は日本代表DF渡辺剛と元ボスニア・ヘルツェゴビナ代表DFアネル・アフメドジッチの新センターバック（CB）コンビを「20年一緒にプレーしているよう」と絶賛した。オランダメディア「VP」が報じている。

フェイエノールトは前半40分に上田が今季5得点目となるゴールで先制。後半には19歳のオランダ人FWアイメン・スリティが追加点を奪い、2-0で勝利。唯一の開幕5連勝で首位を走っている。

ここまで11得点1失点と攻守に盤石な戦いぶり。前線は得点ランクトップタイの5得点を挙げている上田が引っ張っているが、守備を支えているのは全試合でCBコンビを組む渡辺とアフメドジッチだ。

渡辺はベルギー1部KAAヘントから、アフメドジッチはイングランド2部シェフィールド・ユナイテッドから新加入したばかりだが、ファン・ペルシー監督は「最初に見たときから、彼らは20年一緒にプレーしているようだった。地上戦でも空中戦でも信じられないほどの強さだ。彼らのデュエルへのアプローチはとてもクリーンだ。あるときの、渡辺のボール奪取なんてとても美しく、クリーンだったよ」と2人のコンビネーションを絶賛。渡辺個人のパフォーマンスについても称えていた。（FOOTBALL ZONE編集部）