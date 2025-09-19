株式会社NEXERはこのほど、長期格安マンスリーレンタカーの『マンスリーゴー』と共同で、全国の男女1000人を対象に行った「レンタカーで一緒にドライブに行きたい男性芸能人」についてのアンケート結果を公表した。



【調査結果】レンタカーで一緒にドライブに行きたい男性芸能人ベスト10

3位は「大泉洋」（79票）となった。主な意見として「ラジオがいらない」（30代・女性）、「水曜どうでしょうの時のような、ぐだぐだで楽しい旅を一度やってみたい」（40代・男性）、「ずっと面白いことを話してくれて、飽きなさそう」（50代・女性）、「気もそれほど使わずに、楽しく旅が出来そう」（50代・男性）などがあった。



2位は「明石家さんま」（84票）がランクイン。「面白いから」（10代・女性）、「盛り上がりそう」（30代・男性）、「会話に困らなさそうなので」40代・女性）「渋滞に引っかかっても退屈しないだろうから」（40代・男性）、「道中の会話がおもしろそうだから」（50代・男性）などの声が寄せられた。



1位は唯一の100票超えの「所ジョージ」（104票）が入った。主な理由として「一緒にいて楽しそうだからです」（20代・女性）、「物知りだし、かといって偉そうじゃないし、ユーモアがある」（30代・女性）、「話が面白いからです」（40代・男性）「楽しい場所を沢山知っていそう」（50代・男性）、「車の構造に詳しいこと」（70代・男性）などが挙げられた。



4位は「タモリ」（69票）、5位は「日村勇紀（バナナマン）」（37票）だった。



（よろず～ニュース調査班）