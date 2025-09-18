BMW¡ÖX5¡×¤Ë¡ÈEdition Shadow¡É¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥Ö¥é¥Ã¥¯´ðÄ´¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ë»Å¾å¤²¤¿120Âæ¸ÂÄê¼Ö
¥Óー¡¦¥¨¥à¡¦¥À¥Ö¥ê¥åー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡¦¥Óー¥¯¥ë¡ÖBMW X5¡×¤Î¸ÂÄê¼Ö¡ÖBMW X5 Edition Shadow¡×¤òÁ´¹ñ120Âæ¸ÂÄê¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿Æ±¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢M Sport Package Pro¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢ÀìÍÑ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¥É¥Ëー¥°¥ê¥ë¤ä22¥¤¥ó¥Á¥ªー¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¥¤ー¥ë¤Ê¤É¤òÁõÈ÷¡£¥â¥À¥ó¤Ê³°´Ñ¤ÈºÇÀèÃ¼¤Î±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤òÈ÷¤¨¤¿1Âæ¤Ç¡¢ÃíÊ¸¤Ï2025Ç¯10·î16Æü¤Þ¤Ç¼õÉÕ¡£Ç¼¼Ö¤Ï2025Ç¯10·î¤è¤ê½ç¼¡³«»Ï¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¡£
¸ÂÄê¼Ö¡ÖBMW X5 Edition Shadow¡×¤òÈ¯É½
¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¸ÂÄê¼Ö /// ÆüËÜÁ´¹ñ120Âæ¸ÂÄê
¥Óー¡¦¥¨¥à¡¦¥À¥Ö¥ê¥åー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹: Ä¹Ã«ÀîÀµÉÒ¡Ë¤Ï¡¢BMW X5¡Ê¥¨¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡Ë¤Î¸ÂÄê¼Ö¡ÖBMW X5 Edition Shadow¡Ê¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¦¥·¥ã¥Éー¡Ë¡×¤ÎÃíÊ¸¤Î¼õÉÕ¤ò10·î16Æü¤Þ¤Ç¡¢Á´¹ñ¤ÎBMWÀµµ¬¥Ç¥£ー¥éー¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¡£ÆüËÜÁ´¹ñ120Âæ¸ÂÄê¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤È¤Ê¤ê¡¢Ç¼¼Ö³«»Ï¤Ï¡¢ËÜÇ¯10·î¤«¤é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
BMW X5¤Ï¡¢Í¥¤ì¤¿¥ª¥Õ¥íー¥ÉÀÇ½¤È¡¢Ï©ÌÌ¤Ç¤Î¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÍ»¹ç¤·¤¿¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡¦¥Óー¥¯¥ë¡ÊSAV¡Ë¡×¤ÎÀè¶îÅª¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢1999Ç¯¤Ë½éÂå¥â¥Ç¥ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºßÈÎÇäÃæ¤ÎBMW X5¤Ï¡¢2019Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤ÎÂè4À¤Âå¥â¥Ç¥ë¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢ÆÃ¤Ë¡¢¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë°ìÉô²þÎÉ¤ò2023Ç¯¤Ë»Ü¤·¡¢¤è¤ê¥â¥À¥ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¡¢BMW¤é¤·¤¤Áö¹ÔÀ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤È¡¢¹â¤¤¼ÂÍÑÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢BMW¼Ò¤¬½é¤á¤Æ¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤«¤é¤ÎÇ§²Ä¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡¢°ìÄê¤Î¾ò·ï²¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤«¤é¼ê¤òÎ¥¤·¤Æ¤ÎÁö¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ê¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î±¿Å¾Éé²Ù¤ò·Ú¸º¤·°ÂÁ´¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥Ï¥ó¥º¡¦¥ª¥Õµ¡Ç½ÉÕ¤½ÂÂÚ±¿Å¾»Ù±çµ¡Ç½¡×¤ÎÅëºÜÅù¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÇ¿·À¤Âå¤Î¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤âÍ¤·¡¢¡ÖOK, BMW¡×¤ÈÏÃ¤·³Ý¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ÖÎ¾¤ÎÁàºî¡¢ÌÜÅªÃÏ¤ÎÀßÄêÅù¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡£Apple CarPlay¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»öÁ°¤Ë¸¡º÷¤·¤¿ÌÜÅªÃÏ¤ò¼ÖÎ¾¤ËÁ÷¿®¤¹¤ëÅù¡¢ÍøÊØÀ¤¬ÂçÉý¤Ë¹â¤á¤é¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢BMW¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥ー¡¦¥×¥é¥¹¤ÎÉ¸½àÁõÈ÷¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÖÎ¾¤Î¥ー¤ò»ý¤¿¤º¤È¤â¡¢ÂÐ±þ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤ò·È¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¼ÖÎ¾¤Ë¶á¤Å¤¯¤À¤±¤Ç¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¼Ö¼¼Æâ¤Ë¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î»ÏÆ°¤â²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡£
BMW X5 Edition Shadow¤Î¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë¾åµ¤Î¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï¡¢ÉÕÂ°ÉÊ²Á³Ê¡¢ÀÇ¶â¡Ê¾ÃÈñÀÇ¤ò½ü¤¯¡Ë¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¡¢ÅÐÏ¿¤ËÈ¼¤¦½ôÈñÍÑ¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤¼ÖÎ¾ËÜÂÎ²Á³Ê¤Ç¤¹¡£ ±¦¥Ï¥ó¥É¥ë¡¢8Â®AT»ÅÍÍ BMW X5 xDrive40d Edition Shadow¡Ê³°Áõ¿§¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¡Ê¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡Ë¡×¡Ë: 65Âæ¸ÂÄê¡¢BMW X5 xDrive40d Edition Shadow¡Ê³°Áõ¿§¡ÖBMW Individual¥É¥é¥Ð¥¤¥È¡¦¥°¥ìー¡Ê¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡Ë¡×¡Ë: 50Âæ¸ÂÄê¡¢ BMW X5 M60i xDrive Edition Shadow¡Ê³°Áõ¿§¡ÖBMW Individual¥É¥é¥Ð¥¤¥È¡¦¥°¥ìー¡Ê¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡Ë¡×¡Ë: 5Âæ¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²óÈ¯É½¤Î¸ÂÄê¼Ö¡ÖBMW X5 Edition Shadow¡×¤Ï¡¢M Sport Package Pro¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¸ÂÄê¼Ö¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¥É¥Ëー¤òºÎÍÑ¤·¡¢ËÜ¸ÂÄê¼ÖÀìÍÑ¤È¤Ê¤ë22¥¤¥ó¥Á¤Î¥ªー¥ë¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Û¥£ー¥ë¤äBMW Individual¥Ô¥¢¥Î¡¦¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥È¥ê¥à¤òÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
BMW X5 Edition Shadow¤Î¼ç¤ÊÁõÈ÷ÉÊM¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡¦¥×¥í
M¥Ï¥¤¥°¥í¥¹¡¦¥·¥ã¥Éー¡¦¥é¥¤¥ó¡¦¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥Ç¥£¥Ã¥É¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢M¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥¨¥®¥¾ー¥¹¥È¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡¢M¥é¥¤¥È¡¦¥·¥ã¥Éー¡¦¥é¥¤¥ó¡¢M¥·ー¥È¡¦¥Ù¥ë¥È¡¢M¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥Ö¥ìー¥¡Ê¥Ö¥ëー¡¦¥¥ã¥ê¥Ñー¡Ë 22¥¤¥ó¥ÁM¥é¥¤¥È¡¦¥¢¥í¥¤¡¦¥Û¥£ー¥ë¡¦¥À¥Ö¥ë¥¹¥Ýー¥¯¡¦¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°742M*1 BMW Individual¥Ô¥¢¥Î¡¦¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥È¥ê¥à*1 ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥â¥Ç¥ë¡¦¥Ð¥Ã¥¸ ¥¯¥é¥Õ¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å ¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥° M¥¢¥ë¥«¥ó¥¿¥é¡¦¥¢¥ó¥½¥é¥¸¥Ã¥È¡¦¥ëー¥Õ¡¦¥é¥¤¥Ë¥ó¥° BMW Individual¥Õ¥ë¡¦¥ì¥¶ー¡¦¥á¥ê¥Î¡¦¥·ー¥È¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë* £² ¥Ñ¥Î¥é¥Þ¡¦¥¬¥é¥¹¡¦¥µ¥ó¥ëー¥Õ* £³
*1: ÄÌ¾ï¤Ç¤ÏÁªÂò¤Ç¤¤Ê¤¤ÁõÈ÷ÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
*2: BMW X5 xDrive40d Edition Shadow¤Ë¤ÏÁõÈ÷¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£BMW Individual¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥Ç¥£¥Ã¥É¡¦¥á¥ê¥Î¡¦¥ì¥¶ー¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
*3: BMW X5 xDrive40d Edition Shadow¤Ë¤ÏÁõÈ÷¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
BMW X¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
BMW X¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢1999Ç¯¤ËBMW X5¡Ê¥¨¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡Ë¡¢2004Ç¯¤ËBMW X3¡Ê¥¨¥Ã¥¯¥¹¥¹¥êー¡Ë¡¢2008Ç¯¤ËBMW X6¡Ê¥¨¥Ã¥¯¥¹¥·¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢2010Ç¯¤ËBMW X1¤Î½éÂå¥â¥Ç¥ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢2014Ç¯¤Ë¤ÏBMW X4¡Ê¥¨¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©ー¡Ë¡¢2018Ç¯¤Ë¤ÏBMW X2¡Ê¥¨¥Ã¥¯¥¹¥Äー¡Ë¡¢2019Ç¯¤Ë¤ÏBMW X7¡Ê¥¨¥Ã¥¯¥¹¥»¥Ö¥ó¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆâ¡¢BMW X1¡¢BMW X3¡¢BMW X5¡¢BMW X7¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÉð¹ü¤ÊSUV¤È¤ÏÌÀ³Î¤Ê°ìÀþ¤ò²è¤¹¡¢¥ª¥ó¥íー¥ÉÁö¹ÔÀÇ½¤ò¹â¤á¤¿¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡¦¥Óー¥¯¥ë¡ÊSAV¡Ë¤È¤¤¤¦³×¿·Åª¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê¥»¥°¥á¥ó¥È¤ò³ÎÎ©¤·¡¢BMW X2¡¢BMW X6¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤Ç¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥¯ー¥Ú¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈBMW X¥â¥Ç¥ë¤ÎÎÏ¶¯¤¤Â¸ºß´¶¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡¦¥¯ー¥Ú¡ÊSAC¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢BMW X¥â¥Ç¥ë½é¤ÎMÀìÍÑ¥â¥Ç¥ë¡¢BMW M¥â¥Ç¥ë½é¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¡¦¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¦¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ëBMW XM¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢¸½ºß¡¢BMW X¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢£·¥â¥Ç¥ë¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥êー¥¹Äó¶¡¸µ¡§¥Óー¡¦¥¨¥à¡¦¥À¥Ö¥ê¥åー³ô¼°²ñ¼Ò