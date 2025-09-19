パフェでお馴染み“グラススイーツ”のおすすめ7選　まるで芸術品！

夏のひんやりデザートは悩ましいほど色々ありますが、いま注目はなんといってもパフェを代表とするグラススイーツ！グラスの中に宝石の如く散りばめられた様々なアイテムに、ドキドキが止まりません。

パフェって自由！意外な組み合わせに驚きと納得『Typica（ティピカ）』＠西荻窪

もともとビストロとして営業していたというこちらは、モノトーンの内装にアートが映えるクールな空間。パフェが運ばれてくると、なんとてっぺんには揚げ餃子が！

キュートな見た目に驚きつつかじると、中からクリームチーズがとろり。これが甘酸っぱいアメリカンチェリーと好相性で、ミルクコーヒーアイスのほろ苦さとも合う。

さらに、ヘーゼルナッツやスパイシーなカルダモンアイスの香り、ラスクのパリッとした食感も楽しめる。そうして下へ掘り進めるごとに甘み、酸味、苦みが複雑に重なり、大満足の食べ応えなのだ。

季節のパフェ「チェリーとコーヒーのパフェ」2800円

『Typica（ティピカ）』季節のパフェ チェリーとコーヒーのパフェ 2800円 上から、チーズグリオット包み・アメリカンチェリー・カルダモンアイス・ヘーゼルナッツアイス・ミルクコーヒーアイス・サヴォイアルディ・マスカルポーネムース・カルダモンミルクラスク・サワーチェリージュレ・アーモンドリコッタサラダ・カフェオレパンナコッタ・黒糖マルサラ酒ジュレ

パフェの考案は、オーナーの奥様でもあるシェフの沙季子さん。元イタリアンの料理人という経験も活かした斬新な発想で、見た目も味わいも楽しんでほしいと工夫する。ちなみにこのパフェのテーマは「夜明け」だそう。

それってどういうこと？と尋ねれば、「ぜひ“推理”するような気持ちで味わってみて」と相原民人さんは笑う。

バリスタでもある相原民人さん、自然体の接客も魅力だ。こだわりの浅煎りコーヒーやナチュラルワインもあるので、ペアリングもぜひ試してみて。

『Typica（ティピカ）』オーナー 相原民人さん

オーナー：相原民人さん「自分たちならではのパフェを届けたい」

『Typica（ティピカ）』

［店名］『Typica（ティピカ）』

［住所］東京都杉並区西荻南3-18-10

［電話］非公開

［営業時間］13時〜20時、土・日・祝：12時〜19時

［休日］水（不定休あり）

［交通］JR中央線西荻窪駅南口から徒歩2分

シンプルゆえにセンスが光るバランスの妙！『TRUM（トラム）』＠浅草橋

外には小さな看板だけ。貼り紙のされたドアを開けると、階段が現れ、上った先にわずか5席の『トラム』はある。店名は店主のラム酒好きから。ラム酒10種を揃え、隠れ家めいたバーの風情だ。この店は一体……？

実は店主の澤田俊輝さんはカウンターデザートの名店出身で、2年前に独立。“パフェとお菓子、時々お酒”をコンセプトに、ひとりでこちらを切り盛りしている。

パフェは常時3種。定番「コーヒーゼリーパフェ」のほか、主に旬の果物を主役にする「月替わりパフェ」、お酒を使った「季節のカクテルパフェ」を用意する。

月替わりパフェ「沖縄パインとココナッツのパフェ」1800円

『TRUM（トラム）』月替わりパフェ 沖縄パインとココナッツのパフェ 1800円 沖縄パインはフレッシュなままの果肉と、コンポートで。ココナッツはローストしたり、メレンゲやアイスに。使う素材はシンプルにして加工や形を変えて表情豊かな味わいに

取材時、月替わりのそれは、沖縄パインを軸にココナッツのアイスやメレンゲを絶妙に重ねていて、レモンジュレで締める爽やかな味わいに惚れ惚れ。カクテルパフェは、この日はワイン×チェリーという魅惑の構成で、目の前でサバイヨンソースをのせて仕上げてくれた。

スプーンを入れるたびに立ち上る芳醇な香りとほろ酔い気分に、心がほどけていく。決して派手ではないが、いずれも品のよい華やかさとバランス感で、心地いいおいしさ。次なる味を求めてまた訪れたくなる。

『TRUM（トラム）』オーナーパティシエ 澤田俊輝さん

オーナーパティシエ：澤田俊輝さん「7月はマンゴー×香りのパフェです」

『TRUM（トラム）』

［店名］『TRUM（トラム）』

［住所］東京都台東区浅草橋1-11-4ユニビルII2階

［電話］03-4400-0061

［営業時間］15時〜22時半LO、土は13時〜

［休日］不定休

［交通］JR総武線浅草橋駅西口から徒歩1分

緻密な職人技で大胆に描かれる旬の果実の躍動感『BIEN-ETRE MAISON（メゾンビヤンネートル）』＠代々木上原

「15年間パフェを作り続けていますが、同じ種類の果物でも毎年違いがあって、やれることはまだまだある」と目を輝かせて語るのは、オーナーの馬場麻衣子さん。

フレンチやイタリアン、星付きのスペイン料理店などで腕を磨き、現在はパティスリーやジェラート専門店を展開。2022年に立ち上げたパフェ専門店のこちらでは、毎月一種、旬の果物でパフェを作る。

優美な曲線を描いて佇む季節のパフェは、アメリカンチェリーが主役。口にするとジューシーな果汁が広がる。さらに、生のチェリーに赤ワインを足すことで香りを引き出したジェラートは、うっとりするような口溶けと味わい。

季節のパフェ「チェリー月桃・焙じ茶」2880円

『BIEN-ETRE MAISON（メゾンビヤンネートル）』季節のパフェ チェリー月桃・焙じ茶 2880円 紫蘇のような香りのするハーブや、ココナッツ、カカオなど、食材の香りを逃さぬよう膨らみのあるグラスを使う。パフェに合わせたオリジナルブレンドティーもある

そのジェラートが溶け出すと、香ばしいほうじ茶ジェラートとも相まって、ますます美味に。ザクザクとしたメレンゲ生地や、プニッと甘いローストチェリーなども楽しみながら、最後は涼やかに香る月桃のジュレに癒された。

果実を仕入れる際には、生産者とも連絡を取りながら、タイミングや活かし方を見極めているのだそう。丁寧な作業の積み重ねが感じられる一杯に、胸が熱くなる。

『BIEN-ETRE MAISON（メゾンビヤンネートル）』オーナー・シェフパティシエ 馬場麻衣子さん

オーナー・シェフパティシエ：馬場麻衣子さん「作りたてだけの味わいを楽しんで」

『BIEN-ETRE MAISON（メゾンビヤンネートル）』

［店名］『BIEN-ETRE MAISON』

［住所］東京都渋谷区上原1-17-11-3階

［電話］03-5738-8827

［営業時間］11時〜19時半（18時半LO）

［休日］木（祝日を除く）

［交通］小田急線・地下鉄千代田線代々木上原駅南口から徒歩3分

手間ひまかけた軽やかなる味のハーモニー『and parfait（アンドパフェ）』＠大森海岸

「パフェはパティシエによるスイーツの最終形態だと思う。すべてのパーツを作れて理解していないとできないから」。

そう話すのは、オーナーパティシエの杉田浩輔さん。確かに、緻密に構築されたグラスの中のアイスやコンポート、メレンゲ、ラングドシャに至るまで手作りだ。パティスリーやホテルレストランを経て、2年前にこのパフェ専門店をオープンさせた。目指すのは、食べ疲れしないおいしさ。

マンゴーパフェ2300円

『and parfait（アンドパフェ）』マンゴーパフェ 2300円 メキシコ産マンゴーに、ホワイトチョコの甘さとチャイの芳醇な香りがマッチ。マカダミアナッツのザクザク感も相まって、軽やかだけどクセになる。7月末までの期間限定

季節限定の「マンゴーパフェ」には、他の甘さとケンカしない、酸味も併せ持つメキシコ産ケント種マンゴーを使う。フレッシュな果肉を生かしたり、パッションフルーツと合わせてソルベにしたりと温度帯や加工を変えておいしさを引き出し、ナッツやパイ生地を食感のアクセントに。

さらに、ホワイトチョコ＆チャイクリームのまろやかな甘みの後にはマンゴーソースの甘酸っぱさが続く。重くならない工夫がそこここになされている。

季節のパフェのほか、数種のレギュラーパフェ、都道府県にフィーチャーしたパフェも不定期で展開。どれも後口軽やかなのがいい。店は24時まで営業、飲んだ〆にも最高だ。

『and parfait（アンドパフェ）』オーナーパティシエ 杉田浩輔さん

オーナーパティシエ：杉田浩輔さん「夜パフェを楽しむ男性客も多いです」

『and parfait（アンドパフェ）』

［店名］『and parfait（アンドパフェ）』

［住所］東京都品川区南大井3-34-5ポートサイド大森1階

［電話］03-6436-8891

［営業時間］12時〜17時（16時半LO）、18時〜24時（23時LO）

［休日］不定休

［交通］京急本線大森海岸駅から徒歩3分

旬を愛しみ、スパイスとハーブを重ねて『Maison heureux（メゾンウル）』＠清澄白河

このパフェを食べて、驚いた。なんて美しいのだろうと。見た目も食べ心地も、その余韻さえ。作るのは、パフェの名店とフルーツサロンで腕を磨いた石内恵シェフ。

「農家さんが愛を持って育てた、その時一番おいしい果物を楽しんでもらいたい」と、2024年に開店したこの店では、とにかく旬を生かすことにこだわったという。パフェとかき氷をメインに供するのだが、レギュラーメニューはない。農家から届く果物ありき。だから、入荷状況で内容も発売時期も変わる。

西表島パイン／キャラメル／ハーブのパフェ3260円

『Maison heureux（メゾンウル）』西表島パイン／キャラメル／ハーブのパフェ 3260円 ＊ペアリングドリンクセット 3560円 トップのマジョラムの飴と葉が爽快。パーツは多種類だが、スパイス＆ハーブにより味わいは清らかだ。ペアリングドリンクは、かぶせ茶に南国フルーツが香る「トロピック」

たとえば西表島パイン／キャラメル／ハーブのパフェは、西表島のスナックパインとピーチパインが主役だ。パインの爽やかな甘さに満たされつつ、時差で現れるのは、マジョラムやローズマリーの香り。加えて、キャラメルジェラートや潜ませたコリアンダーシードなどが香ばしさと食感の変化を与える。そう、スパイスやハーブを印象的に効かせるのが石内スタイルでもある。

下層部は「サラダっぽくしたくて」と、パインをマリネし、果実感にレモンやトマトが響き合う設計に。そのきれいな調和と味わいの品のよさよ。ドリンクとのペアリングもセンス抜群でたまらない。

『Maison heureux（メゾンウル）』シェフパティシエ 石内恵さん

シェフパティシエ：石内恵さん「旬を映したパフェをお楽しみください」

『Maison heureux（メゾンウル）』

［店名］『Maison heureux（メゾンウル）』

［住所］東京都江東区白河2-14-2白河レーベル1階

［電話］03-4400-2064

［営業時間］12時〜18時（17時LO）※かき氷の提供は不定期

［休日］日・月

［交通］地下鉄半蔵門線清澄白河駅B2出口から徒歩2分

まるで芸術品！香り立つ完熟桃の存在感『DEL’IMMO（デリーモ／麻布台ヒルズ店）』＠神谷町

わお！運ばれてきた瞬間、パァッと気持ちが華やぐ。人気ショコラティエ・江口和明氏が手がけるカフェ『デリーモ』で、ショコラとともに評判なのが、アートのように美しいパフェ。

「ショーケースに並ぶスイーツもいいけど、オーダーが入ってから作ったものってやっぱりおいしいから」と、パフェを出す理由を江口和明氏は教えてくれた。全国の農園巡りをしたのを機に、フレッシュな果物を取り入れるようになり、さらに人気は加速中だ。

ショコラ感の強い定番パフェ3種は当然制覇したいところだが、ひと夏の甘い思い出を求めるなら「桃ブラン」を推したい。

桃ブラン3498円

『DEL’IMMO（デリーモ／麻布台ヒルズ店）』（右）桃ブラン 3498円 杏仁やココナッツを名脇役にした、完熟白桃の香りと甘さに射抜かれる。底に入る桃の濃縮ジャムで、締めに香りがいっそう際立つ仕掛けに。8月末頃までの夏季限定 （左）ミニタブレット（ホワイトチョコと苺の味わい）桃とソーテルヌのソース

パフェの味を再現したタブレットショコラが添えられているので、まずはそれをいただく。ショコラトリーならではの導入が面白い。スプーンを入れれば、皮付き白桃に、桃の種の風味に似た杏仁クリーム、ピーチとカカオココナッツのアイスが絡み、恍惚の味わい！

ほかにヨーグルトクランチやジュレなど多彩なパーツが合わさるも味がブレず、印象として残るのは、確かに桃の世界観なのだ。お好みで桃のソースをかけながら食しても、また口福なり。

『DEL’IMMO（デリーモ／麻布台ヒルズ店）』シェフパティシエ 江口和明さん

シェフパティシエ：江口和明さん「満足感のある1杯で記憶に刻みたい」

『DEL’IMMO（デリーモ／麻布台ヒルズ店）』

［店名］『DEL’IMMO（デリーモ／麻布台ヒルズ店）』

［住所］東京都港区虎ノ門5-9-1麻布台ヒルズガーデンプラザB地下1階

［電話］03-6809-2030

［営業時間］11時〜22時（21時LO）

［休日］施設に準ずる

［交通］地下鉄日比谷線神谷町駅5番出口直結

カカオを丸ごと味わい楽しむ芳醇なひと時を『BENOIT NIHANT（ブノワ・ニアン銀座）』＠銀座

2023年に日本初進出したショコラトリーにも、麗しきグラススイーツが潜んでいた。ドーム型のショコラをのせた高貴な姿。思わず見入ってしまうが、すごいのはビジュアルだけじゃない。

ショコラパフェードリンクセット4000円

『BENOIT NIHANT（ブノワ・ニアン銀座）』ショコラパフェードリンクセット 4000円 希少なカカオパルプは、ソルベとジュレで異なる味わいが楽しい。カカオニブやショコラクランチもザクザク入る。数量限定。ドリンクは紅茶・コーヒー全6種より選択可能

モチーフにしたのは、丸い地球、農園で働く人の日よけ帽子とカカオの葉。地球を外すと、中にはアーモンドショコラがちょこんと立ち、カカオの収穫をイメージしているのだ。もちろんすべて食べられる。さすがは名店、ショコラで奏でるストーリーに感嘆してしまう。

ベルギー出身のカカオ職人ブノワ・ニアン氏が大切にするのは、カカオの個性と香り。それは代表フレーバーであるホンジュラス産カカオ豆“マヤンレッド”を丸ごと楽しめるよう構築された、この日本限定パフェにも表れている。

マヤンレッドのアイスはすっきりビターな味わいで、グラスの中で隣り合うカカオパルプソルベの鮮烈な酸味と溶け合う様が実にいい。交錯する香りは奥深く華やかだ。濃厚なキャラメルショコラムースとカカオニブやクランチの小気味いい食感との対比も見事で、食べ飽きない。

一杯にカカオの魅力がぎゅっ。傑作です。

『BENOIT NIHANT（ブノワ・ニアン銀座）』

［店名］『BENOIT NIHANT（ブノワ・ニアン銀座）』

［住所］東京都中央区銀座4-6-18ギンザアクトビル1階、地下1階

［電話］03-5579-5820

［営業時間］11時〜21時※カフェは〜19時（18時半LO）

［休日］年末年始

［交通］地下鉄銀座線ほか銀座駅A8出口から徒歩すぐ

