年齢別に発症しやすいアレルギーをご紹介！　アレルギー疾患の根本にあるものは？

近年、アレルギー全体の患者数が増えています。それとともに、食物アレルギーとアナフィラキシーも大きく増えています。

食物アレルギーの基礎知識から、アナフィラキシーへの緊急対応まで徹底解説した『新版 食物アレルギーのすべてがわかる本』より、抜粋してお届けします。

年齢とともに現れ方が次々に変わっていく

湿疹に悩まされていた赤ちゃんが、幼児期に気管支ぜんそくとなり、成長とともにアレルギー性鼻炎や花粉症にかかるというのが、よくみられるケースです。

これはアレルギー症状の悪化要因の変化による現象です。乳幼児期は食物が、成長とともにダニやスギ花粉がアレルギーを引き起こすようになります。

ただし、食物アレルギーが必ず次の段階に進むわけではありません。年齢とともに症状が軽くなり、食物アレルギーが治るケースは少なくありません。ほかの症状も上手にコントロールでき、治療が不要になることもあります。

■アレルギーの患者率

食物アレルギーは子どもに多いのですが、なんらかのアレルギー疾患がある人はとても増えています。患者は2005年では日本人の約３人に１人でしたが、2011年時点では約２人に１人です（リウマチ・アレルギー対策委員会報告書）。

■食物以外のアレルゲン

・吸うもの ダニの死骸やフン、カビの胞子、ペットの毛やフケ、花粉など

・接触するもの 天然ゴム、薬、金属、化学繊維、化学物質など

食物アレルギーはアレルギー疾患のひとつ

アレルギー疾患には、ぜんそく、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、そして食物アレルギーがあります。これらの疾患に共通するのは、アレルギー反応を起こしやすい体質で、生活環境がかかわります。

近年、アレルギー疾患のなかでアレルギー性鼻炎と食物アレルギーが増えています。環境が大きく変化し、ダニやスギ花粉などアレルギーを引き起こす原因が増えているからでしょう。食生活も大きく変わりました。精神的ストレスを切り離せない社会になっています。これらの要因が絡みあって、患者数が増えているのです。

■根本にあるのは

アレルギー疾患は複数ありますが、すべてのアレルギー疾患の根本にあるのは、アレルギー反応を起こしやすい体質。アトピー体質と呼ぶこともあります。

親や兄弟姉妹がアレルギー疾患の場合、本人もアレルギー疾患になりやすいといえます。ただし、遺伝（体質）だけが影響するわけではありません。

アレルギー疾患には、生活環境や生活習慣も大きく関係しています。親や兄弟姉妹は体質が似ているうえに、生活環境や生活習慣の多くを共有しているからです。

また、ダニ、スギ花粉、食物などだけでなく、生活リズムの乱れやストレスもアレルギー疾患の発症や悪化の原因となります。

■アレルギー疾患

アレルギー疾患はどれかひとつだけ発症することは少なく、複数を合併したり、アレルギーマーチのように症状が変わっていったりします。根本にアレルギー体質があるためです。

