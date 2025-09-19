戦後の歯止めを外した防衛費増額…敗戦の教訓は失われてしまうのか？

安倍元首相の死からわずか3年。なぜ自民党はかくも凋落したのか？

長らく日本を支配してきた自民党政治が揺らぎつつあります。

参院選の結果を受けて、今後の政治状況はどう変わっていくのか？

講談社現代新書の新刊『自壊する保守』（菊池正史 著）は、第一線で活躍してきた政治ジャーナリストが混迷を続ける政治状況を読み解く「政治ミステリー」です。

本記事では、〈国葬問題、裏金問題、旧統一教会…次々に浮かび上がる安倍元首相の「遺産」 自民党を揺るがした衝撃〉に引き続き、安倍路線を継承した岸田元首相の安全保障政策と、防衛費について詳しくみていきます。

※本記事は、菊池正史『自壊する保守』より抜粋・編集したものです。

「強さ」という呪縛

岸田は、安全保障の分野でも安倍路線を継承した。岸田が派閥の長を務めた宏池会は、1957年6月に池田勇人を中心に結成された、旧自由党の流れをくむ保守本流の派閥である。党内では伝統的に穏健な政策集団として知られており、岸田も比較的リベラルな政治家で、ハト派的な安保政策をとるものと予想されていた。

しかし、予想に反して、岸田の安保政策は安倍以上にタカ派だった。岸田内閣は2022年12月に、国の安全保障に関する戦略として国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画（以下、防衛3文書）を策定した。新たな安保戦略では、戦後一貫して維持されてきた「敵基地への攻撃手段を保持しない」としてきた政府方針を転換し、相手のミサイル発射拠点をたたく「反撃能力」の保有を打ち出した。タカ派の安倍ですらできなかった重大な方針変更である。

岸田は、反撃に必要なスタンド・オフ防衛能力強化などのため、防衛費を2027年度までに対GDP比2%に引き上げ、2023年度からの5年間で総額43兆円に増強することまで決めた。この予算で、アメリカから長距離巡航ミサイル「トマホーク」を400発購入する方針も明らかにした。これまで日米安保条約の中で、アメリカが「攻撃の矛」、日本は「守りの盾」となる基本原則が貫かれてきたが、もはやこの原理原則は形骸化したといっていいだろう。

安倍の側近だった官邸官僚の一人も、「トマホークは矛です。前に進む盾はありえない。安倍の時代にこんな議論はありえなかった」と述べている。

岸田は防衛3文書策定を「安保政策の大転換」になると認めているが、伝え聞く限り、岸田がこれに逡巡したり、思い悩んだりした素振りはない。決定はいとも簡単に短期間で行われた。国の命運を左右する「安保政策の大転換」をするならば、国会などで、憲法や日米安保条約との整合性を検証し、「反撃能力」の有効性について検討する必要があるが、残念ながらそうした丁寧な議論が行われることはなかった。

これは、リベラルだった岸田が豹変したというよりは、安倍が演じた「強いリーダー」像を引き継いで演じる必要があったためだろう。なぜなら第2次安倍政権以来、軍事的な強化路線を、多くの国民が支持していたからだ。背景には、緊迫を強める国際情勢があっただろう。中国の軍事大国化、北朝鮮のミサイル開発、そしてロシアによるウクライナ侵攻がリアルタイムで進行している以上、防衛力強化はやむを得ないという風潮が国民の中にも広がっている。岸田も、自らの支持を固めるために、その「強さ」を踏襲せざるを得なくなっていたのだ。

「ウクライナは、あすの東アジアかもしれない」

こう岸田が繰り返したように、「攻撃されるかもしれない」という危機感が高まる中で、「議論ばかりしていても仕方がない」という潜在的な世論が、岸田の決断を後押しした。戦後保守本流を自任する宏池会の領袖を務める岸田だったが、吉田茂や池田勇人が掲げた「軽武装」という理想への意識は極めて弱くなっていたようだ。

戦後を脱却した軍事費

かつて防衛費の増額は、国会で与野党が最も激しく対立する争点であり続けた。象徴的だったのが、「防衛費は国内総生産（GDP）の1%以内に収める」という1%シーリングだ。

これは、1976年に三木武夫内閣が軍事大国化の歯止めとして閣議決定したものだ（当時は国民総生産＝GNP）。このシーリングは87年の中曽根康弘内閣によって撤廃されたものの、その後も、予算編成において「1%」は天井として強く意識され続けた。事実、2022年度の防衛費の対GDP比は0.93%に収められている。

ところが岸田内閣になって急速に防衛関連予算が増額されて、防衛費の対GDP比も急上昇している。2024年度は1.6%、25年度は1.8%に上がり、政府が27年度の達成をめざす「GDP比2%」に近づきつつある。敗戦の反省から、軍事大国路線を歩まぬようにはめられたタガは完全に外れてしまった。

トランプ政権で、米国防総省ナンバー3の国防次官に就いたエルブリッジ・コルビーは日本の防衛費をGDP比3%まで引き上げるべきだと主張しており、アメリカからの防衛力強化の要求はさらにエスカレートする可能性もある。

