劇的な幕切れに、誰もが息をのんだ。将棋の第73期王座戦五番勝負第2局が9月18日、神戸市の「ホテルオークラ神戸」で行われ、伊藤匠叡王（22）が藤井聡太王座（竜王、名人、王位、棋王、王将、棋聖、23）に逆転勝利を飾った。挑戦者が見せた鮮やかな逆転術には、解説陣も脱帽。勝因となった“銀引き”の一手を絶賛した。

【映像】「勝因」となった“銀引き”の一手

藤井王座の先勝で迎えた第2局は、角換わりの出だしから激しい攻め合いに発展。後手の伊藤叡王が用意した作戦を上回るほどの深い研究を見せつけるように藤井王座が主導権を握る展開となった。

早いペースで瞬く間に終盤に突入したものの、終盤戦では一手一手が重い進行に。藤井王座が正確無比な指し回しでリードを押し広げており、ABEMAで解説を務めた木村一基九段（52）も「ここでは私は終局が早いと思っていて、お互いに持ち時間を余して勝負がついてしまうかと思っていた」とコメントしていた。

しかし、劣勢に追いやられていた伊藤叡王は、残りの持ち時間の半分を投入して銀引きの一手をひねり出す。依然として形勢は藤井王座側に傾いていたものの、ここから流れが変わり逆転勝利を引き寄せることとなった。

木村九段は、「藤井王座の馬引きに対する伊藤叡王の銀引きの一手が勝因になったと思う。有力視されていたのは先手陣に飛車を打ち込む攻めの一手だったが、桂馬の応手で一手早くやられてしまう。そこで、あえて飛車を急いで打たず、銀を引いて訳を分からなくしたのが面白いところだった」と解説。「銀を引いて“訳を分からなくした”。伊藤叡王自身も訳が分からなくなっていたと思いますが、藤井王座もペースを乱したんだと思う」と渾身の勝負術に感服していた。

劇的な幕切れに、藤井王座は「“銀引き”が見えていなくて、その局面は形勢自体は指せているかなと思っていたのですが、構想がまとまらないまま進めてしまって崩れた」とがっくり。「残り時間が少なくなってからの指し手の精度が急激に落ちたので、反省して次の対局に臨みたい」と振り返っていた。

一方、シリーズ初勝利を飾った伊藤叡王は、「苦しいながらも粘り強く指せた。タイに戻せたことは良かった」とホッとした表情も見せていた。

同学年、タイトルホルダー同士が激突する頂上決戦にふさわしい大激戦に、木村九段は「（伊藤叡王が）苦しいところを銀引きで辛抱してわかりにくくしてひっくり返したとなると、やっぱり自分も頑張らなくちゃいけないなと思わされた。諦めたら終わり。見応えのある良い内容だった」と絶賛。両者1勝1敗のタイとなり、熱戦必至のシリーズの今後に「藤井王座としては流れの悪さを感じることになったのでは。それをどう引き戻すかも大事なところで、第3局以降も楽しみに見たい」と期待を寄せていた。

