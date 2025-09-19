¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó Ì¾ÇÐÍ¥¡¦Çë¸¶À»¿Í¡¢µ¤¹ç¤¤¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤¬ÏÃÂê¤Ë¡Ö¶¯¥¥ã¥é¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¡ª¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡ÅÐ¾ì¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤¨¤¿¡£¥×¥íËã¿ý¥ê¡¼¥°¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×9·î18Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤Ç¡¢TEAMÍëÅÅ¡¦Çë¸¶À»¿Í¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬º£´ü½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Æþ¾ì¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ïµ¤¹ç¤¤¤ÎÉ½¤ì¤«¡¢¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿È±·¿¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬ÃíÌÜ¡£¡Ö¶¯¥¥ã¥é¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬Íð¤ìÈô¤ó¤À¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤µ¤¹¤¬Ì¾Í¥¡ªÇë¸¶À»¿Í¡¢±Ç²è¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¹ç¤¤¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯
¡¡³«ËëÁ°¤Î8·î¤Ë54ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Çë¸¶¤À¤¬¡¢8Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨Ëã¿ý¤ÏÇ¯¡¹¿Ê²½¡£ÇÐÍ¥¤é¤·¤¯²Ú¡¹¤·¤µ¤òµá¤á¤ë¤â¤Î¤«¤é¡¢½ù¡¹¤Ë¹ª¤ß¤Ê»Å³Ý¤±¤âÂ¿ÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢´Ø·¸¼Ô¡¦¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤âÃå¼Â¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤óÄ¹Ç¯¡¢·ÝÇ½³¦¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¡¼À¤ÏÈ´·²¡£È¯¸À¡¢É½¾ð¡¢»ÅÁð¤Ê¤É¡¢¾ï¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌÜ¤òÂª¤¨¤ÆÎ¥¤µ¤Ê¤¤¡£
¡¡º£Ç¯¤³¤½Èá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤âÀï¤¦Ãæ¡¢³«ËëÀï¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿Çë¸¶¤Ï¡¢¥Ó¥·¥Ã¤È·è¤á¤¿¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤È¤â»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¨ºÂ¤ËÈ¿±þ¡£¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥®¡¼¤¤¿¡¼¡×¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯ßÚÎö¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª»î¹ç¤Ç¤ÏÆî¾ì¤Î¿ÆÈÖ¤Ë¥É¥é3¡¦Î¢¥É¥é3¤È¤¤¤¦¶¯±¿¤ÎÇÜËþ¤ò·è¤á¤ÆµÕÅ¾¡£¤¦¤ì¤·¤¤º£´ü½é¾¡Íø¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë