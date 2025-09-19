宮崎県は１８日、宮崎市と福岡市を新幹線で結ぶ二つのルートについて、整備・開業することで県内で生じる経済波及効果の試算結果を公表した。

効果が最も大きいのは福岡市から大分市、宮崎市、鹿児島市を結ぶ「東九州新幹線」（政府が１９７３年に基本計画決定）の「日豊線ルート」で、整備に伴い２兆４４４１億円、開業後も宿泊客の増加などで年２３４億円の効果が見込まれるとした。

県議会総務政策常任委員会で説明した。日豊線ルートの効果は整備費が３兆８０６８億円かかるとして試算した。県によると、整備に伴う経済波及効果は建設に１５年かかり、その間に生じる建設需要や原材料の生産増などの額を積み上げた。開業後の効果は新たに来県する人の数や宿泊、飲食、商業などの消費額から試算した。

一方、宮崎市と九州新幹線新八代駅（熊本県八代市）を結び、同新幹線に接続する「新八代ルート」は整備費が１兆４９７８億円で、経済波及効果は整備に伴って１兆５７２３億円、開業後も年１５９億円生じるとした。試算は野村総合研究所（東京）に依頼した。

宮崎県によると、宮崎市から博多駅までの所要時間は、日豊線ルートが「１時間３８分」で新八代ルートが「１時間２４分」という。