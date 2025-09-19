ヒロミ、“はじめての”ケンタッキーに密着 同店の鬼リピート上級者がアレンジレシピを紹介
タレント・ヒロミが19日放送のフジテレビバラエティ番組『ザ・共通テン！SP』（後8：00）に出演する。今回はヒロミの「はじめて」を応援するこの企画の第6弾を放送する。
【写真】「かっこ良いヒロミパパに可愛い〜伊代ママ」赤ちゃんの頃の親子3ショット披露の小園凌央 ※2枚目
今回は、ヒロミはじめての「ケンタッキーフライドチキン」。国内に1295店舗（※2025年６月末時点）ある人気チェーン店のケンタッキーだが、ヒロミはお店で食べるのは初めてだという。
今回のロケに参加するのは、レギュラーのホラン千秋とチョコレートプラネットの二人に加え、元祖天然女優・秋吉久美子。そして１年で200ピース程のケンタッキーのチキンを食べるという鬼リピート上級者のやしろ優が店内を案内。
それぞれ思い思いに注文をするところからスタートし、全員でチキンを頬張り、チキンの部位や食べやすいテクニック、コールスローやビスケットなどサイドメニューのこだわりまでを紹介。さらに、ケンタッキー上級者のやしろが、ケンタッキーのチキンやサイドメニューを使ったアレンジレシピを紹介すると、全員が大絶賛する。
