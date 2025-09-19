歌手未唯mie（67）が18日、東京・目黒のブルースアレイ・ジャパンで「未唯mie Live 2025『Autumn Light 2』」を開催した。ピンク・レディー時代のヒット曲「サウスポー」や新曲「Never Did I Stop Loving You」などアンコールを含め全11曲を熱唱した。

オープニングから「サウスポー」「乾杯お嬢さん」「カルメン'77」とピンク・レディー時代のヒット曲を3連続披露。未唯は「オータム（秋）と題しておりますけど、全然しっとりしていません（笑い）。サウンドとしてはアラカルト（自由な組み合わせ）。幅広いのが未唯の特徴だと思います。どんどん、踊って歌うのはきつくなっていくのかと思ったけど、いやいや行けると。私はまだ現在進行形なので、伸び代がいっぱいある。もっといい歌を歌っていきたい」と話した。

そして「デビュー前はディスコソング、ソウルが好きでした」と話して、10月3日に配信、11月12日に7インチレコードでリリースされる新曲「Never Did I Stop Loving You（ネヴァー・ディド・アイ・ストップ・ラヴィング・ユー）」を紹介した。黒人女性シンガーのアリス・クラークが1972年リリースしたソウルフルな曲だ。

「未唯mie with T−GROOVE＆GEORGE KANO EXPERIENCE」の名義で、リミキサーT−GROOVEとストリート・ドラマーGEORGE KANOによるジャズ・ファンク・ディスコ・プロジェクトとコラボする。未唯は「アリス・クラークっていう歌手が歌っていた曲なんだけど、T−GROOVEにプロデュースをお願いしました。グルーヴ感を変えない詞をということで、私が書いてみました。新曲は1曲ですが、11月18日にはリリースライブも開くのでよろしく」と話した。

最後にソロになってからのヒット曲「NEVER」、アンコールで「ALRIGHT ALRIGHT」を歌って「私の歌はアラカルト。いろいろな顔の表現をする未唯の歌を楽しんで」と呼びかけた。