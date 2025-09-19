エジプト出身のタレント、フィフィ（49）が19日、X（旧ツイッター）を更新。自身に関する噂に言及した。

フィフィは「私がフリーメイソンという噂をたてている人がいますが、何年か前にYouTube動画の取材で訪問しただけです。妄想が過ぎます」と書き出した。そして「気になるならフリーメイソンの東京ロッジに問い合わせしたらいいです。取材に行った時の事を覚えている方もいるでしょう。ちなみにフリーメイソンは女性が会員にはなれません」と述べた。

フリーメイソンは、中世のヨーロッパにあった石工組合をルーツとし、18世紀初めにロンドンで設立された友愛結社といわれる。これまでフリーメーソンをめぐるさまざまな本や文献が記されるなどしてきた。

フィフィのこの投稿に対し「噂にきっぱりと説明しててスッキリですね ただの取材を入会と勘違いするなんて、さすがに妄想が飛躍しすぎです」「要らぬ噂をきちんと否定されているのは好感が持てます」「フィフィさんが、フリーメイソンは妄想逞しい」「噂って怖いですね…！でも、事実をきちんと説明できるのは流石です」などとさまざまな反響の声が寄せられている。