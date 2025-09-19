「管理職になることができた！」「会社の人間関係がラクになった！」

この連載では、全ビジネスパーソンに必須の「リーダーシップ」のあり方について指南する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

空気を“薄める人”の存在

どんなに優秀なメンバーがそろっていても、会議が機能しない組織は少なくありません。

その原因の多くは、「中身のない発言」を繰り返す人の存在です。

時間だけを浪費し、何も決まらない。

こうした会議には、ある種の「口癖」が蔓延しています。

ワースト3：「とりあえず」

「とりあえずやってみましょう」

「とりあえず持ち帰ります」

この言葉を多用する人は、決断を先送りにし、議論を曖昧に終わらせます。

目的も優先順位も不明確なまま会議が終わる原因です。

ワースト2：「一応」

「一応、確認しておきました」

「一応、提案しておきます」

このフレーズは、責任を回避する意識の表れです。

発言の内容に確信がなく、行動の主体もあいまいになります。

周囲に安心感を与えるどころか、不信感だけが残ります。

ワースト1：「なんとなく」

「なんとなくそう思いました」

「なんとなく違和感があって」

思考や判断の背景を言語化できない人が多用する表現です。

話の核心に近づくことを避けるこの言葉は、議論の深掘りを妨げます。

発言にも「仕組み」と「目的」を

生産性の高い会議とは、発言一つひとつに目的と効果がある場です。

「誰が、何のために、何を言うのか」が明確になっていない人は、どれだけ発言しても組織に貢献していないのと同じです。

無駄な発言をしないためにも、仮面をかぶって冷静に「自分は何を伝えるべきか」を意識しましょう。

（本稿は、『リーダーの仮面』の著者・安藤広大氏が書き下ろしたものです）

安藤広大（あんどう・こうだい）

株式会社識学 代表取締役社長

1979年、大阪府生まれ。2002年、早稲田大学を卒業後、NTTドコモ、ジェイコムホールディングス、ジェイコム取締役営業副本部長を経験。プレイングマネジャーとして「成長しないチームの問題」に直面し悩んでいたときに「識学」に出合い、2013年に独立。多くの企業の業績アップに貢献した。2015年、株式会社識学を設立。わずか4年足らずで上場を果たし、これまで9年間で約4500社に識学メソッドが導入されている。著書にシリーズ累計174万部を突破した『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』（ダイヤモンド社）がある。『パーフェクトな意思決定』はシリーズ最新刊。