もし「老人党」が日本に出現したら何が起きるのか？ 「高齢者のための政党」がもたらす「政治の見える化」という可能性

多党化現象が進展しているなかで、高齢者の利害を代表する「老人党」が登場する可能性がある。そうなれば、政策についての合意形成が困難になる危険があるが、他方において、政策決定過程をオープンなものにする効果も期待できる。

多党化がもたらすシングル・イシュー・パーティー

先般の参議院選挙で、与党が少数与党となり、他方で多党化の傾向が顕著になった。このような政治情勢のもとで起こりうる変化として、「シングル・イシュー・パーティー」の登場がある。

これは、ただ1つの争点に焦点を絞って政策を強調し、同質の人々の支援を求めようとする政党だ。自民党のような政党が「キャッチオール・パーティー」と呼ばれ、広範な立場の人々を支持基盤にするのと対照的な考えに基づく。

これまでも日本でシングル・イシュー・パーティーに近い政党が登場したことはあったが、現実の政策決定に大きな影響を与えたとは言えなかった。しかし、今後はその状況が大きく変わる可能性がある。

新しい政党がシングル・イシュー・パーティーとして設立されることもあるだろう。あるいは、既存政党が選挙で議席を減らして勢力を落とし、キャッチオール・パーティーとして機能できなくなる。そうした政党が生き残りを求めて、シングル・イッシュー・パーティー化していくことも考えられる。

「老人党」の可能性

シングル・イッシュー・パーティーが取り上げる政策としては、さまざまなものが考えられる。その一つとして、高齢者の問題がある。以下では、このような政党を「老人党」と呼ぶこととし、それが果たしうる役割と問題点について検討することとしよう。

老人党は、高齢者のための施策を要求する。最近の日本について考えれば、年金制度、医療費の自己負担問題、介護保険制度など、いくつもの論点がある。

こうした政党が登場すれば、政策決定プロセスが大きな影響を受けるだろう。まず、こうした政党による発言力が強まれば、制度改革が難しくなる危険がある。現在でもすでに多党化によって合意形成が難しくなっており、混迷が続いているのに、それがさらに困難になる危険がある。

ただし、他方において、大きな意味もありうる。老人党の反対があっては制度改革が進まないということになれば、その協力を得るために、政府与党が政策をより真剣に考えるようになるという効果が考えられるからだ。また、これまで一部の専門家によって行なわれていた改革案の議論を公開化するという機能をも果たすだろう。

老人党は強力な物価対策を求める

老人党がかかわりうる論点について、やや詳細に述べれば、つぎのとおりだ。

まず、年金制度。日本の年金はインフレスライドすることになっているが、他方で「マクロ経済スライド」という制度によって、毎年、年金額が減額される。これまではインフレ率が低かったので、マクロ経済スライドがほとんど実行されなかったが、ここ数年のインフレの高まりによって実行されるようになった。このため、年金生活者は、この数年のインフレによって所得が減っている。仮に老人党が発足すれば、この状態に対して反対するだろう。

年金生活者の立場から言えば、仮に賃金が上がったところで大きな利益が得られるわけではない。新規裁定年金については、給料が上がれば標準報酬額が上がるので年金額が増えるが、既裁定年金については、こうした効果は働かないからだ。

そこで、強力で実効性のある物価対策の実行を求めることになる。このように、マクロ経済政策に関しても、老人党は発言することになるだろう。

保険料の乱用や自己負担引上げに歯止めを掛ける

老人党が取り上げるもう一つの問題は、「全世代型社会保障」という考え方だ。 従来は、社会保障の負担の大部分は、現役世代の人々が保険料という形で負担することになっていた。この他に税負担もあるが、これについても、その多くは現役世代によって負担されていた。

つまり、「現役世代が負担し、高齢者が受給する」という構造が続いていた。しかし、全世代型社会保障は、それを変えようとする。

医療保険における自己負担率の引上げがその例だ。最近の事例で言えば、75歳以上の約300万人の医療費負担が10月から上がる。仮に老人党が存在していたら、これに対して反対を表明しただろう。

もう一つの問題は、高額医療費の限度の問題である。高額療養費の自己負担上限を引上げることが問題となった。こうした措置が医療費節約の観点から必要とされる面があるのは言うまでもないのだが、受給者の観点から言えば、そうしたことになれば治療も断念せざるをえないという場合もありだろう。その場合、生死に関わる問題になる場合もあるだろう。

このように、現在の日本、そしてこれからの日本においては、高齢者の負担に関わる問題がいくつも出てくる。

社会保険制度における自己負担の広がりは、必要な面もあるが、それが行き過ぎになる危険もある。特に社会保険料をその本来の目的以外に利用するというようなことが行われるようになれば、大問題だ。これは子育て予算に関して現実に行われた改革である。このような制度の改革に対しては、老人党が強く反対することになるだろう。

もう一つの問題は、介護保険だ。介護者の報酬が厳しく低いために人材が集まらず、適切な介護サービスが供給されていないと言われる。老人党は、こうした事態の解決を求めることになるだろう。

なぜ老人党は存在しないのか？

しかし、いままでのところ、日本では、老人党結成の動きは生じていない。それはなぜだろうか？

第1の理由は、高齢者といっても、関心やニーズが人によって大きく異なることだろう。 高齢者の健康状態、資産保有額、生活環境などは、人によって大きく異なる。そのため、公的施策についてのニーズも同一でなく、幅広く異なる。したがって、高齢者の問題は、単一のイシューとして処理することはできず、総合的な政策パッケージとして扱われるべきだという意見があるだろう。

第2の理由は、他の世代とのつながりだ。 多くの高齢者は、自分自身の家族の生活にも強い関心を持っている。このため、自分が属する世代だけの利益を追求する政党は、かえって広範な支持を得にくいのかもしれない。

第3の理由は、既存政党との関係だ。 すでに高齢者政策に力を入れている政党が存在するため、高齢者向けのシングルイシュー政党が入り込む余地が少ないとも考えられる。

政策決定の「見える化」を実現する

「老人党」が登場した場合に期待される効果としては、政策決定を公開の場で行なうことだ。これまで、社会保障に関する様々な重大な決定は、政府の審議会や委員会等において専門家によって検討され、そこで決まった提言を政府が提案するという形のものだった。国民にとっては、それを受け入れるか受け入れないかの選択があるだけであり、政策が形成される過程に積極的に関与することは難しかった。

シングル・イシュー・パーティーの役割は、そのような政策決定の過程をオープンなものとし、国民によるチェックが可能なものとすることだ。

高齢化の問題は、これからも将来の日本において最も重要な問題の一つであり、誰も決して避けて通れることができない。そこにおける政策決定過程の「見える化」は、きわめて重要な課題と言えるだろう。

