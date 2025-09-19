相次ぐケガ…PSGのJ・ネヴェスが左ハムストリングを負傷 すでにデンベレやドゥエらも離脱中
パリ・サンジェルマン（PSG）は18日、ポルトガル代表MFジョアン・ネヴェスが左ハムストリングを負傷したと発表した。
J・ネヴェスは、17日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第1節のアタランタ戦に先発出場した。PSGが4−0でアタランタに快勝したものの、同選手は58分限りで負傷交代していた。
発表によると、J・ネヴェスはアタランタ戦で左のハムストリングを負傷し、来週まで治療を続けるとのこと。21日にはマルセイユとのダービーマッチである“ル・クラスィク”が控えているが、同選手はこの一戦を欠場する見込みだ。
なお、PSGはフランス代表FWウスマヌ・デンベレと同代表FWデジレ・ドゥエが9月の代表ウィークでケガを負って離脱しているほか、14日のRCランス戦ではブラジル代表DFルーカス・ベラウドも左足首を負傷し、アタランタ戦のメンバーから外れていた。
