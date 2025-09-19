49試合で50ゴール…ハーランドがCL史上“最速”記録を達成！　ファン・ニステルローイ氏の62試合、メッシの66試合を抜く

　マンチェスター・シティに所属するノルウェー代表FWアーリング・ハーランドが、チャンピオンズリーグ（CL）通算50ゴール目を記録した。

　マンチェスター・シティは、18日に行われたCL・リーグフェーズ第1節でナポリと対戦し、2−0で勝利。ハーランドは56分、フィル・フォーデンからの浮き球のパスからヘディングでゴールを決め、CLでのキャリア通算50ゴール目を記録した。

　CLでのキャリア通算49試合目で50ゴールを記録したハーランド。データサイト『Opta』によると、元オランダ代表FWルート・ファン・ニステルローイ氏による62試合やアルゼンチン代表FWリオネル・メッシ（インテル・マイアミ）の66試合を抜き、CL史上最速での50ゴールを記録したとのこと。

　14日のマンチェスター・ユナイテッド戦ではプレミアリーグ通算90ゴールを達成したばかりのハーランド。このゴールは、同選手にとってマンチェスター・シティでの通算130ゴール目となり、今季の成績を公式戦5試合で6ゴールとした。


【動画】ハーランドがCL通算50ゴールを達成！