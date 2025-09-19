「いい歳だから」と縛られず、自分らしさを取り戻す…南果歩×グレッグ・デールが描く、40〜50代の再出発のかたち

家族が出ていった一軒家に1人で暮らす49歳の会社員、美久子。姉が再婚を勧めてくる優秀な幼馴染み、光一（椎名桔平）と交際中ではあるけれど、なんとなく踏み切れないまま。

そんな彼女のもとに、ある日アメリカ人バックパッカーのヴィンセントがやってくる。美久子の娘（すみれ）のおせっかいから、2人は「4つのルール」を決め、3ヵ月間限定でルームシェアすることに。言葉も通じなければ価値観も違う2人は、戸惑いと衝突を繰り返しながら、だんだんお互いに心を開いていく――。

そんな大人のハートフル・コメディ映画『ルール・オブ・リビング〜“わたし”の行き方・再起動〜』が、2025年9月19日（金）より全国公開となる。主役の美久子を演じるのは、映画やドラマはもちろん、舞台でも活躍する俳優で、エッセイストとしても知られる南果歩。また、ヴィンセント役の俳優であり、この映画の監督・脚本も務めているのが、来日から約30年、演出家・脚本家として、また俳優として活動を続けてきたグレッグ・デールだ。

二人が出会ったのは、デールが演出した舞台『短編集』（1999）でのこと。彼は、自ら初めて監督する長編映画の主演には「果歩しかいない！」と考え、抜擢したという。そんな二人が、大人特有の悩み、そして大人だからこそ味わえる歓びについて語り合う。

ミドルエイジに響く“人生の後半戦”の物語

デール：50歳くらいになると、若い頃とは違うパートナーとの関係を求めるようになる。喋りたい人は誰？とか、一緒に散歩したい人は？などが大事になってきます。この作品ではそれを描こうと思ったんです。

女性を主人公にした物語を作り上げるにあたって、誰にその役を頼もうかということのなった時に、僕の頭には果歩しか浮かばなかった。今から25年くらい前に一緒に仕事をした時に、彼女のプロフェッショナルとしてのすごさに圧倒されるとともに、友情を感じたから。その舞台ではいろいろな苦労があったんですが、僕らは一緒に乗り越えたんです。

南：そうそう、舞台でご一緒した時は本当に苦労したので、私たちの間には同志的な信頼関係が生まれたんですよね。だから、グレッグが初監督をするに当たって私に声をかけてくれたのが本当に嬉しかったんですよ。しかも脚本も出演もこなすという。じゃあ、まずは脚本を読みましょう、ということになったんです。

読ませていただいたら、これがまあ、日本の中年女性の悲哀と言いますか、いろいろな問題点をすごくよくピックアップしている。だから、これは40代や50代の、人生の後半に差し掛かった人たちにぜひ観てほしい内容だな、と思ったんですよね。

それにプラスして、この作品がコメディであるというところにも惹かれました。この作品はコロナ禍の中で撮影したんですが、あの頃ってみんな笑いを欲していたじゃないですか。私自身も楽しいものを観たい、それによって自分を解放したいと思っていました。そんなわけで、ちょうどコメディをやりたいと思っていたタイミングとも重なったので、やらせていただくことにしたんです。

デール：引き受けてもらえて本当に嬉しかった。だって、美久子の役ができるのは果歩しかいない。この役にはハートが必要だし、コメディを上品に演じこなせる俳優は彼女しかいないと思ったからね。

でも、実際に撮影に入ってみたら、ここまでリスクを取りながらクリエイティビティをもって役作りをしてくれるとは……と、本当に感動したんです。それに、とにかく果歩は技術力が高い。映画ってストーリーの順番通りに撮らないでしょ。でも、彼女は主人公の感情の変化の波を、演技にピタリと合わせてくるんです。

日本の女性たちを縛る「年齢と役割」

--この映画では、介護中の母や自己中心的な姉、海外に飛び出した娘、職場の人々などに振り回されつつ、自分を押し殺して日々を送る美久子と、異なる文化圏からやってきた、自由を体現するヴィンセントとの対比が描かれています。

デール：美久子は義務感に縛られすぎているし、ヴィンセントは自由すぎる。本当はちょうどその真ん中くらいがいいと思うけどね。

日本人は素晴らしい人たちだけれど、文化的には社会からのプレッシャーがすごく大きいと思う。特にミドルエイジの女性たちは大変。美久子は働きながら母親の介護もしているけれど、“頑張ることは当然”と考える世代の親と、自分を最優先に考える世代の娘との間でアンフェアな目に遭っているでしょう。ただ、自由になれないのは女性だけじゃなくて、男性も抑圧されているんですよね。

南：日本の社会の中で人々、特に女性を知らず知らずのうちに縛り付けているのは、年齢と役割だと思います。既婚か未婚かとか、母親なのかそうでないのかとか、そういう役割を多くの女性が生きている。

中でも一番重視されているのが年齢じゃないかと思うんです。もう大人なんだからやめなさいとか、いい歳なんだからこうしなさいとか。何か新しいことを始めようとすると「今からやるの？」とか。そういう社会の目によって自分の衝動を抑えているというのはあると感じます。

私は仕事をしている中でそれを感じることはしょっちゅうあります。映画やテレビドラマでオファーされる役の年齢って実年齢と常に近いんですよ。あなたはもう何歳だからこういうお母さん役、みたいな。

舞台のほうはもっと自由なので、演じられる年齢に幅があるんですけれども。ただ、これは海外の女優の方もインタビューなどでよく話していらっしゃるから、日本だけのことではないのかもしれないですね。

お母さん役の「人生」を感じさせる役を演じたい

デール：確かにそれはあるね。それによって息苦しさを感じることはある？

南：息苦しさとは違うかな。私は自分で表現したいものを追求するほうが面白いと思っています。そして、それを追求していかないと、やっぱりお母さん役ばっかりになってしまうんですよね。

でも、私は実生活でお母さんをやっているし、お母さんを演じること自体はあまり刺激的ではない。となると、お母さん役の中でも、その人物の人生まで感じさせられるような役を選びたいと思うようになっていったんですね。そういうことが、海外のオーディションを受けたり、海外の監督と出会ったりすることに発展したのかもしれません。

（取材・文／山下紫陽）

【つづきを読む】『「人との出会い」と「他者との違い」が人生を豊かにする…南果歩×グレッグ・デールが語る「生き方のヒント」』

