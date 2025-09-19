「無礼なマナー違反だ」中国ファンが投げ入れたペットボトルが蔚山の元Jリーガーに直撃…韓国メディアと選手は憤慨「激怒した」【ACLE】
９月17日に行なわれたアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の第１節で、韓国の蔚山が中国の成都蓉城とホームで対戦。２―１で勝利を飾った。
この試合で、成都のファンから水の入ったペットボトルが投げ込まれたようだ。韓国メディアが憤慨している。
『SPOTV NEWS』は「無礼なマナー違反だ」と糾弾。「蔚山が決勝点を決めたまさにその時、成都のアウェースタンドからペットボトルが飛んできた」と伝えた。
「ボトルが当たったチョン・スンヒョンは、中国サポーターに激怒して抗議した。ウォーミングアップ中だったイ・チョンヨンが止めに入るなどして、緊迫した状況は過ぎ去ったが、中国の観客のマナーの悪さが垣間見える場面だった」
Jリーグでもプレーしたチョン・スンヒョンへの蛮行に怒りが収まらないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
