「いじめは悪」というのは思い込み…「いじめ自殺事件」を30年取材した「日本最高のルポライター」が「子どもの世界からいじめを排除してはいけない」と語ったワケ

1994年に愛知県で起きたいじめ自殺事件を30年がかりで追った、924ページの大著『see you again』は、もちろんその外観も異様だが、闇に葬られかけていた事実を次々に引きずり出してみせる著者・小林篤氏の取材力にこそ、読む者は圧倒される。

では小林氏と同じく、「取材してものを書く」ことを仕事をしている人には、その取材ぶりはどのように映っているのだろうか。かつて小林氏が記事を執筆していた月刊誌『現代』でも健筆をふるい、現在もノンフィクションライターとして第一線で活躍中の野村進氏に語ってもらった「小林篤の取材」を、前後編に分けてお届けする。

前編記事『事実をどこまでも執拗に追っていく…「愛知県西尾市中学生いじめ自殺事件」を紐解く「プロが見ても異常な取材量」』より続く。

子どもの世界からいじめを排除してはいけない？

子どもたちのイジメについて、小林さんは手紙の形で画期的なことを書いています。

僕は、いじめは、あるのがとても自然なことだと思います。そこで、子どもは、いろんなことを学べばいい。大人は、その子どもたちがしてしまういじめにつきあえばいい。ほっておいてはいけない。かといって、何かしなくてはならないわけでもないと思う。子どもたちからいじめを取り上げて禁じるのではなく、ちゃんと見ていて、見ていることを気づかせる。そして、いじめられた子からは、その痛みと悲しみを汲み取ろう。できるなら、でいいけれど、他の子たちにその思いを分けてあげたい。いじめた子には、なぜそんなことをしてしまうのかと、眼差しを向けることだ。それ以上、そこから先は、あなたが考えることだと思うのです。いじめは、問題ではないのです。じつは、子どもの問題ではないのです。いじめは、大人の問題。この社会の問題。リストカットをする友達を死にたくなるほど苦しめている、とても見え難い問題。じつは、それは、あなたのなかの、いのちの問題だ。

ほかにこんなことを言っている人って、いるんでしょうか？ 〈イジメ＝悪〉で、絶対に撲滅すべきものと、われわれは思い込んできたのではないか。それが余計にイジメを見えなくし、被害者だけじゃなくて加害者の子どもたちも追い込んできたのではないか。

そこにいくつかの不運が重なり、もう被害者にも加害者にも誰にも止められない、雪崩（なだれ）のような加速度がついて、自殺という最悪の形になって表面化してしまうんですね。

小林さんは、イジメとは「善悪の基準では推し量れない、人間の根源的なところから生まれるコミュニケーション」とか「子どもの世界からいじめを排除してはいけないのではないか」とも書いています。私は、小林さんのイジメ観を知って、正直、目からうろこが落ちました。

まるでマフィアやヤクザの抗争のよう

私はこの本を読んでいて、映画の『ゴッドファーザー』や『仁義なき戦い』、最近だと『アウトレイジ』を思い出しました。変な例えに思われるかもしれませんが、イジメってマフィアやヤクザの抗争とそっくりなんですよ。

ボスは指示を直接出さず、あいだに仲介者を入れるところとか、いつの間にか独自の掟（おきて）が生まれていて、グループ内での序列や役割分担が暗黙の了解のうちに決まっているところとか。

あと、政治的な駆け引きや陰険な裏工作を積み重ねて、相手をじわじわと締めつけていくところとか、ナンバー・ツー以下のメンバーが、ボスの歓心を買おうとして手を替え品を替え上納行為をしたり、逆にお互いが足を引っ張りあったりするところとかも。

ときどき裏切りや下剋上が起きるし、ようするに、みんながみんな自己承認欲求をひそかに抱えながら、危うい均衡の上に人間関係が成り立っているんですね。そして、最後にものを言うのは、決まって暴力です。

でも、精神的な暴力も含めたら、家庭にも職場にも、いろんなスポーツのチームや各種の施設にもあてはまるんじゃないですか。

いや、それだけじゃなくて、政界や財界、芸能界、出版界といった各々の世界にも、自分が暮らしている地域にも、もっと大きく国全体にもアジア全体にも世界全体にも、およそ人間の集団がそこにあるかぎり、どこまでも付きまとってくる現象なんですよ。

われわれは「目には見えない戦争」を強いられている

しかも、個人がいくつもの集団に帰属しているから、その集団ごとに掟や序列や役割分担があります。われわれひとりひとりが、意識しようがしまいが、複雑で重層的にからまりあった世界の中で日々戦っている。

小林さんの言葉を借りると、「目には見えない戦争を強いられている」んです、それも泥沼の局地戦を多方面で展開させられながら……。

生きるって、本当に大変なことですよね。子どもたちのイジメや、マフィアとかヤクザの抗争は、その大変さがむき出しになっているから、われわれも目をそむけたいのに、どうしても注目してしまうんでしょう。

日本の場合、コロナ禍のときの半強制的な自粛ムードや“マスク警察”みたいに、同調圧力がハンパないから余計にシンドいんですね。

私は以前、生殖医療の取材をしていたとき、高性能顕微鏡で精子を何度も観察させてもらったことがあります。びっくりしたのは、精子のレベルで、それぞれの個性がもうはっきり出ていることでした。

勢いよく跳ね回っているヤツもいれば、すみっこのほうでうずくまっているヤツもいる。痙攣しているみたいに震えているヤツもいるし、仲間同士でもたれ合っているヤツもいる。

その中の一匹が、厳しい生存競争を勝ち抜いて、しかも非常に運がよければですけど、卵子に辿り着いて受精の瞬間を迎えるわけです。早くも精子の段階から、権力抗争を繰り広げているんですよ。イジメも、それくらい根源的なものなので、小林さんの指摘に、私は思わず唸ってしまいました。

返り血を浴びているフーテンの寅さん

この本は、ジャーナリズムだけじゃなくて、アカデミズムの調査やフィールドワークに関わる人たちにとっても、圧倒的な「情報と知恵の宝庫」になるにちがいないと思います。

文化人類学に「参与観察」っていう調査方法がありますよね。小林さんがやっているのは、ほとんどそれと同じです。取材先に泊めてもらったり食事をごちそうになったりなんていうのはもう日常茶飯事で、取材に疲れたときに休憩するお宅も、小林さんは何軒か持っています。彼はそれを「オアシス」と呼んでいるんですが、そういうお宅の縁側で昼寝したりタバコをふかしたり、たぶん冷蔵庫も勝手に開けてビールなんか飲んでるんじゃないか（笑）。

『男はつらいよ』のフーテンの寅さん風でもあります。小林さんの本質は風来坊なんですね。誰かをふらりと訪ねて行っては、そこの家に入り込んでしまう。家族にも友達にも誰にも言えなかった打ち明け話を、小林さんだけになら言えるっていう関係を、いつのまにか築いてしまう。

逆に、それぞれの家の人たちが、小林さんがふだん暮らしている東京の三宅島に遊びに来て、のんびり一緒に釣りなんかしている。ちょうど旅先のフーテンの寅と出会った人たちが、柴又の「とらや」にひょいと顔を出すような感じですね。

でも、小林さんというフーテンの寅は、血まみれなんです。私から見ると、ものすごい量の返り血を浴びている。自分も全身傷だらけで、だらだら血を流している。

事件取材の「返り血」

私は、事件取材をよくしていた30代のころ、取材の中でも事件取材というのは返り血を浴びるし、自分も大なり小なり傷を負うものだと気づきました。私の周囲にも、早死にしたライターが何人かいます。それだけならまだしも、自分の家族まで巻き込む場合もある。

お名前はあげませんが、私が知っているだけでも、ノンフィクションやドキュメンタリーの仕事を、事件取材も含めて長く続けてきた人たちのお子さんが4人自殺しています。いずれも業界では名の知られた人たちです。

ほかにも奥さんが自殺した人もいるし、奥さんが難病になって早死にした人も３人知っています。家庭崩壊まで含めたら、もう大変な数になるでしょうね。

事件取材者のまわりは、死屍累々です。合理的には説明できないけれど、何か因果関係があるとしか思えない。それこそ“自業自得”なのかもしれません。

私は「返り血」や「向こう傷」と呼んでいるんですが、そう考えると、この仕事は恐ろしい生業（なりわい）です。事件取材者は事実上、戦場特派員と同じです。

小林さんもまちがいなく、このことを痛切に自覚していると思う。それで、ひとつの事件にこれほど延々とこだわりつづけてきたんでしょう。

反面、長く関わってきたからこそ、結果的に取材相手のかさぶたを剥がして出血させてしまうようなことや、さらに知らず知らず相手を断崖絶壁まで追いやってしまうようなことも、何度かあったにちがいありません。

「禁断の完結編」はいつ書き上がるのか？

繰り返しになりますが、プロ中のプロのライターがこんないきさつを経て、実に30年もの歳月をかけて、ようやくまとめたのがこの本です。取材の途中で、小林さんが親しくなった何人もの人たちが亡くなっています。

私が「情報と知恵の宝庫」と呼んだ宝石箱は、おなじみの『ONE PIECE』の世界じゃなくて、この世の本当の髑髏（どくろ）島で小林さん自身、息も絶え絶えになりながら掘り出してきたものです。

私は、水俣病患者の「若衆宿」につどう若者たちを十数年かけて描いた、吉田司さんの『下下戦記』以来の、規格外のノンフィクションではないかと思います。

もうひとつ思い出したのは、原一男さんの映画『ゆきゆきて、神軍』です。あの作品は、元日本兵の奥崎謙三が、敗戦直後のニューギニアで起きた軍規違反の殺人事件や、飢餓の果ての人肉食を追及していくドキュメンタリーです。

奥崎と同じ部隊にいた同僚や上官たちは、戦後それぞれの人生を生きて、お孫さんにも恵まれたりして、みなさんいいおじいちゃんになっているんだけれど、奥崎だけは過去を水に流さず、大日本帝国と軍国主義に対する復讐の鬼と化して、彼らを徹底的に追い詰めていきます。

そのあげく、映画の最後に、狂気の奥崎を黙々と支えてきた奥さんが突然、病死した事実がテロップで明かされ、奥崎本人もショッキングな殺人未遂事件を起こして逮捕されてしまう。

この本も、最後の最後に、単に「どんでん返し」とか言ってはいけないくらいの衝撃的な結末が待ち受けています。

目次と本文を合わせて924ページ、しかも二段組み、かなりの部分が三段組みの本を読んできて、最後の最後のページで次の大著「禁断の完結編」が予告されているんですね。いったい、その本はいつ書き上がるんでしょうか（笑）。

しかし、もうここまで来たら、私は小林さんにとことん付き合うつもりでいます。私は、担当編集者が「日本最高のルポライター」と呼んだ、小林篤の“戦友”のつもりなので。

