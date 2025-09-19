お笑いコンビ「タカアンドトシ」のトシ（49）が、17日に放送されたHBC北海道放送「ジンギス談！」（水曜後11・56）に出演。愛犬との散歩中に出会った女優との一幕を明かした。

番組は7月20日に豪華ゲストを迎えて公開収録されたもので、第1回はサンドウィッチマンが登場。そこで「皆さんがどうしているのかを聞きたい」のコーナーで、トシが自宅周辺での愛犬との散歩を振り返った。

散歩の最中、同じく愛犬を散歩していたのが実は小池栄子だった。「トシさんですよね？」と小池にあいさつされたトシだったが、「ワンちゃん、かわいい。お名前は？」と聞かれたものの、返答に困り、何も話さずに立ち去ったという。これにはサンドウィッチマン・伊達も「なんで？」と首をかしげた。

理由について、トシは「お住まい、この辺なんですか？」と会話しようと思ったが「女優さんにプライベートな個人情報を聞いちゃいけないと思った瞬間、頭が真っ白になってしまった。つい無言で立ち去ってしまった」と回想。「なに聞いたらいいんだ？」と困り、お互い見合って沈黙した際に、タカは愛犬に“引っ張られた”ことを理由に立ち去ったという。

これには伊達も「ウソ？マジッすか」と大笑い。トシは「それから何回か小池さんに会うんですが、それがトラウマになっていて」と初対面でのことがフラッシュバックしてきて、気まずくなり「しゃべれなくなっちゃって」と今でも困惑していることを明かしていた。