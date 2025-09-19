上海で《スシロー対はま寿司》全面戦争ついに勃発…”日本外食の試験場”で勝敗を分ける「３つのポイント」

上海の外食市場で、日本の大手チェーンが次々に攻勢をかけている。

まだ正式なリリースは出てないが、年内に「スシロー」が上海に3店舗を同時オープンすることが分かった。9月12日、筆者は実際に出店予定の3つのモールに足を運び、工事予定の囲いを確認してきた。囲いには揃って「あと3ヵ月後にオープン」とある。たぶん12月だろう。

そして、そのうちの1店舗は、龍之夢中山公園というモールの7階にあったが、なんと同じフロアに「はま寿司」の囲いもあった。まさに日系回転寿司の“正面衝突”が実現する。

一方で、「くら寿司」は今年6月に上海1号店を閉店し、その後、残りの2店舗もすでに閉店した。実は閉店した「くら寿司」上海1号店の跡に入るのが、はま寿司なのだ。

この「くら寿司」1号店は世界最大の834平方メートルで、席数も「くら寿司」最大となる277席の超大箱。その同じフロアに「スシロー」も大箱店（広さは不明）をぶつけてきたわけだ。

くら寿司撤退、スシローとはま寿司の攻防へ

「くら寿司」はデジタル化やエンタメ性を武器に国内で成長してきたが、上海市場では十分に支持を得られなかった。5枚のお皿で抽選する「びっくらポン！」も、現地企業が運営するエンタメ系回転寿司の「金匠寿司」チェーンにマネされた。

「くら寿司」失敗の理由は、価格帯がやや高く、現地消費者のコスト感覚に合わなかったことなどがあげられるが、上海進出15年になる現地日系飲食企業の代表は、「そもそもあのモールに大箱出店は無理だった」と立地の問題を指摘した。

つまり、日系飲食が勝つには難しいモールだと言うのだ。そこに奇しくも「スシロー」vs.「はま寿司」の戦争勃発！ オープン時には現地メディアが取材に押しかけるに違いない。

日系回転寿司チェーンの中国進出はゼンショーホールディングスの「はま寿司」が96店舗、フード＆ライフカンパニーズ（F＆LC）の「スシロー」が91店舗（産経新聞7月2日付けの記事）。上海では「はま寿司」が先行し、今回の出店で13店舗目。

広州から北に攻め上ってきた「スシロー」は満を持して上海初進出になる。3店同時オープンはその意気込みの大きさを感じさせる。さらに2店舗の物件も決まっているという情報もあり、「スシロー」は来年から上海での出店を加速させるようだ。

ラーメンは“二巡目の競争”に突入

回転寿司に続き、ラーメン市場も熱を帯びている。

「丸亀製麺」（ピーク時には中国全土で70店舗展開）で一度撤退したトリドールは、2017年に買収した「ずんどう屋」（中国語ブランドは「寸屋拉面」）で再挑戦。

昨年4月に1号店を日本食街で賑わうモール「美羅城 Metro City」の目の前の路面に出店。豚骨ラーメンを武器に攻勢をかけており、すでに5店舗を展開している。

そして、昨年9月末に横浜家系ラーメンの「町田商店」が上海初進出。国内で急成長し上場まで果たした勢いを背景に、「くら寿司」と「スシロー」が正面対決するモールの龍之夢中山公園地下2階にオープンした。やはり多店舗化に向けて動いているようだ。

かつて日本全国の有名ラーメンブランドが入った「上海拉面競技館」が大ブレイクしたように、日本式ラーメンはすでに一定の人気を獲得しており、次なる勝者を決める“二巡目の競争”が始まったといえよう。

鳥貴族は「デフレモデル」で挑戦

焼き鳥業態でも新たな動きがある。

2月に中国本土1号店を開いた「鳥貴族」は、すでに5店舗を開業。年内に7店舗、2026年には17店舗まで拡大する計画だ。最終的には「上海だけで100店舗」を目標に掲げる。

全品均一価格18元（約370円）という戦略は、日本と同じ“デフレ勝ち組モデル”。価格を現地水準で最も低く抑え、短期間での拡大を狙う。ただし、中国市場は不動産不況で消費が冷え込んでおり、競合もコスパを重視。コピーされやすいリスクもある中、スピード勝負を強いられている。

学生街に立地するモール五角場に入った「鳥貴族」上海1号店をランチ時の13時前に見てきた。ウエイティングこそなかったが、やはり若い客層でほぼ満席だった。

酒を飲んでいる客はほとんどいなく、居酒屋使いではなく食事として焼き鳥を味わっているようだった。夜は居酒屋使いされるかどうか、“焼き鳥文化”を世界に広めるミッションを掲げるエターナルホスピタリティグループとしてはターゲットに届いているのではないか。

大倉忠司社長に出店戦略について聞いたら、「上海はサイゼリアと同じようにローカルから攻めていきたい」と答えが返ってきた。

上海は「日本外食の試験場」

回転寿司、ラーメン、焼き鳥――3業態で日系ブランドが競合し、中国市場はまさに“三重戦争”の様相を呈している。

勝敗を分けるのは以下の3つがポイントだと思う。

1）集客力のあるモールを押さえられるか（立地力）、

2）現地の嗜好やコスト感覚に適応できるか（現地化戦略）、

3）単なる安さではなく「語られるブランド」になれるか（ブランド力）

上海は単なる海外進出先ではなく、日本の外食ブランドにとって「ブランド資産の試験場」となっている。誰が勝ち残り、誰が退場するのか――。

その行方は、日本の外食産業の未来を映す鏡でもある。

【こちらも読む】『中国のニトリがひっそりと大量閉店していた…似鳥昭雄会長の想像を超えていた「中国市場の悲惨な現状」』

【こちらも読む】中国のニトリがひっそりと大量閉店していた…似鳥昭雄会長の想像を超えていた「中国市場の悲惨な現状」