つらすぎるワンオペ育児を救う!!　「かじとりゲーム」で家事を家族に分散しよう！

国内外のいろいろな家族への取材から、「実用的なヒント」をギュギュッと詰めた、ワンオペ育児本の決定版『ワンオペ育児モヤモヤ脱出ガイド 「つかれない家族」になるための31のヒント』より、ワンオペ育児の簡単ヒントをご紹介！

子どもがいる生活って、思ってたよりずっと大変!! そんなふうに驚いた人は多いのでは？ 子どもの世話は、夜泣き対応で寝不足のなかでするだけでもしんどいものです。そのうえ、子どもが突然マーライオンのごとく吐いて感染症がスタートしたり、学校でトラブルがあって呼び出されたり、外でケガしたと連絡が来たり、PTA仕事に忙殺されたりすることもあります。

「女性はマルチタスクが得意」なんて聞くこともありますが、いやいやマルチにも限度があるだろ！ こちとらAIじゃなくて人間だぞ!!と叫びたい気持ちにもなりますよね。

とはいえ、便利な家電やサービス、子育ての知見も増えています。そこでここでは、私が取材してきたなかで「こんなふうに負担を減らす手があるんだ！」「そういう考え方でモヤモヤに対処してるんだ！」と感心した例を紹介していきます。育児そのものは、負担が多すぎなければ、本来は幸せなもの。自分の家庭に合いそうなやり方をぜひ見つけてくださいね。

「かじとりゲーム」で家族を家事戦力にする

家事を家族と分担するときに必要なのは、家族全員の家事の基礎スキルを上げること! 子どもを戦力にするための楽しい方法があります。

予想外にワールドワイドに展開した「かじとりゲーム」、実際に私がやってみていいなと思ったのは次のことです。

・カード作りから一緒にやることで「家事の種類」を知ることができる

・子どもに怒ったりイライラしたりせずに、自主的に家事をしてもらえる

・子どもが家事に前向きになっているので、指導がしやすい

とはいえ、このゲームへの反応はかなりバラバラで、子どもによってはそれほど乗ってくれないようです。なので、私がカードを引く形から勝負形式に変えたように、子どもの年齢や性格に合わせて、臨機応変にアレンジしつつやることがうまくいくコツ。

でも、もし家事自体に乗り気にならなかったとしても、家事の種類について話し合うだけでも、家庭にとって、子どもにとって、必ずプラスになると思うのです。育児生活では、親が体調を崩して家事ができない万が一の事態もありえるのだから、余計に……。

ちなみに、最終的にわが家では、夫も交えて3人でカードを作り直しました。息子発案で難易度レベルもつけることになったので、その話し合いを通して、お互いの家事の好き嫌いも改めて理解できたりしました。そう、つまり「子どもの教育」といいつつ、じつはこのゲームはパートナーと家事について話し合うきっかけとして利用することもできるのです（ここが大きなポイント!）

