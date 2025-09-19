英語で「ドキドキしている」は何て言う？ 緊張や興奮した時に役立つ英語表現

人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」（毎週金曜更新）では、初心者でも覚えやすい簡単フレーズでありながら確実に伝わる英会話を提案しています。

今回は、「ドキドキしている」の英語表現について解説。ドキドキするシーンは、好きな人に告白するときや大勢の人の前でスピーチするとき、嬉しいニュースを聞いて興奮したときなどさまざまありますよね。シチュエーション別に役立つ英語表現をお伝えします。

★mami流・英語を話すときの心得★

「間違えないように言わなきゃ」と気負う必要は全くありません。一番大事なのは「相手に伝えること」。カタコト英語でも問題ナシ！ 「英語がしゃべれないから……」と、困っている外国人を見て見ぬふりせず、積極的に話してみましょう。

「ドキドキしている」の英語表現

「ドキドキしている」を英語で言いたいとき、どのような言葉が思い浮かびますか？ 恋愛のときの胸の高鳴り、緊張したときのドキドキ感など、状況によって使い分けができるフレーズを紹介します。

【1】 My heart is pounding. 「心臓がドキドキしている」

【解説】「pound」は「激しく打つ」という意味で、心臓が速く打っている様子を表します。恋愛のドキドキや緊張しているときに使ってみましょう。「My heart is pounding before the big game.（大きな試合の前で心臓がドキドキしている）」のように言います。

【2】 I’m thrilled. 「興奮でドキドキしている」

【解説】「thrilled」はワクワクするような強い興奮や喜びをあらわします。「I’m thrilled to hear the good news.（その良い知らせを聞いてドキドキしている）」のように、嬉しいニュースを聞いたときなどにも使えます。

【3】 I’m on edge. 「不安や緊張でドキドキしている」

【解説】「on edge」は「神経が高ぶっている」状態を意味し、試験前や結果待ちのときのドキドキしている感情をあらわせます。「I’m on edge waiting for the test results.（テスト結果を待ちながらドキドキしている）」のように使いましょう。

今週はここまで。mamiさん監修「シンプルなのに伝わる英会話レッスン」は毎週金曜日に更新！

