「人間が急いでいる時」に限って「見せたろか？」猫写真家が捉えた「衝撃的な猫の姿」

「今まで見たことない」「見ていて笑っちゃう」――あの糸井重里さんや黒柳徹子さん、藤あや子さんらも絶賛のベストセラー猫写真集『必死すぎるネコ』シリーズをはじめ、コミカルで愛おしい猫たちの決定的瞬間を収めた猫写真集を多く世に出し、話題を集めている猫写真家・沖昌之さん。

「カメラを持った人間がウロウロしているなんて、猫にとっては不自然極まりないこと」

怖がらせたり不安な気持ちにさせないようにと“猫中心”の配慮を欠かさない沖さんだからこそ、その撮影された写真には、厳しい環境下で暮らしていることから警戒心の強い外猫たちのイメージが大きく覆されるような、躍動感やユーモア溢れる生き生きとした猫たちの姿が映っています。

そんな沖さん、2025年9月19日〜9月24日までの間、北海道の富士フイルムフォトサロン 札幌にて【沖 昌之写真展「これネコ それネコ？」】を開催！

そこでFRaU webでは、昨年話題を集めた【沖昌之写真展「ネコなんです。」】で多くの猫好きの心をキュンとさせた、経緯深い猫たちの写真とそのエピソードをインタビューのうえ、お届けします。

人間が急いでいる時に限って、甘えて“液体化”する猫

「今しかこの姿は見せないからニャ〜？」

この写真を撮影した当時、自分の中でのルールとして「どんなに急いでいても途中で猫に出会ったら必ず1枚でも撮影をする」ということを決めていたんです。

やっぱり猫に出会えるというのはラッキーなことですし、その瞬間に猫が何か面白いことをするかもしれないのに「用事があるから」と撮らないことで、せっかくのいいチャンスを逃がしてしまったりと後々マイナスに作用するんじゃないかと思っていて……。

で、この時も僕、すごく急いでいたんですよね。次の用事があって、わーってなっている時に出会ったんです。

この子自体は前からよく会っていた子なんですけど、正直あまり人懐っこくなくていつも塩対応。カメラを向けてもしっかり四つ足で座って「キリッ！」としているような、よく見かける“THE・猫の姿”って感じの写真しか撮れない子なんです。

そんな普段から塩対応の子に急いでる途中パッと出会って。

「この子、撮ったとしてもありふれた写真しか撮れへんのやろうなぁ」「でも、まあしゃあないなぁ」ってマイルールに則ってカメラを構えたら、なぜかこの時に限って、駐車場の車止めを上手に使って転がって、甘える仕草を見せてきたんです。

「“人間が急いでる時”っていうのが分かってて、この子もわざわざかましてきてんやろうな」って（笑）。なんかこういうところも猫らしいというか、「察しが良いのか悪いのか分からへんタイミングで見せてくるやん……」と思いながらシャッターを切った1枚ですね。

ちなみに、普段は本当に人が近づいたら逃げるぐらい距離感が難しい子で、僕にも全く気を許してくれていないです。でも後にも先にもなくこの時だけ、なんか分からへんけど「見せたろか」っていう感じで、さも心が通じ合っているような雰囲気で転がってきたんです（笑）。

絶対こんなことはせんやろ、というか想像もしてなかったんですけど。猫の機嫌もあるんですかねぇ？ 空気を読むの読まんのか、「遅刻するやん……」と思いながら撮りました（笑）。

