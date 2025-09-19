ハイリスクな中国社会で生き残るために必要不可欠な「三つの口」…古代から続く中国人の思考と行動の原点

中国人は何を考え、どう行動するのか？

三つの口

ハイリスクな中国社会では、古代から人々が「三つの口」を保持することで生き延びてきた。それらはいずれも、中国大陸で生き抜くために不可欠だった。

一つ目は、本物の「口」である。つまり雄弁だ。「口八丁手八丁」という言葉があるが、中国人はみずからの弁舌でもって、苦難を克服し、活路を見いだしてきた。

古代中国において、戦国時代（紀元前5世紀〜紀元前221年）末期を生きた韓非（紀元前280年頃〜紀元前233年）という「法家の大家」がいる。法家というのは、性悪説に基づき、人は生まれつき自分勝手に利を求める性質を持つため、法律を制定し、厳格に国民を縛ることによって、天下の安定と富国強兵を築くべきだと説く流派のことだ。現在の習近平政権も、まさに「法家的手法」によって中国を統治している。

韓非は、「諸子百家」と言われた群雄並び立つ戦国時代にあって、「口」で名を挙げた最も有名な人物の一人と言える。みずからの名を冠した10万字以上からなる『韓非子』全55篇を遺し、2200年以上を経たいまでも、「経営者の必読本」などと仰がれ読み継がれているからだ。かくいう私もファンの一人である。

始皇帝も惚れ込んだ最強の雄弁家

韓非は「戦国の七雄」の一角、韓の王族の一家に生まれたが、祖国では重用されなかった。そのため、当時勢力を急拡大していた秦に赴き、嬴王（後の始皇帝）への謁見を果たす。

そこで、生来の吃音があったにもかかわらず、一世一代の演説を行ったのだ。『韓非子 全現代語訳』（本田済訳、講談社学術文庫、2022年）より、その時のセリフを引用する。

〈やつがれ（私）のうけたまわるところ、『知らずしていうは不智、知りて言わざるは不忠』とやら。人の家来として不忠ならば、死罪おおせつけられて当然。言うたことが間違うておれば、これまた死罪に相いなって然るべし。

さりながら、やつがれ、是非、聞き知りたることを申し述べとうござる。大王さま。その上にて、いかようのお仕置をも下しおかれまするよう……〉

ここから韓非は、さまざまな国の例を挙げながら、信賞必罰の必要性を秦の嬴王に説いていった。

そもそも嬴王は、韓非に接見する前に、『韓非子』を一部読んでいた。「こんなにすばらしい筆者に会えるなら死んでも構わない」と周囲に漏らし、「どうしても韓非を手に入れたい」と言って、韓を攻撃したほどだ。それで韓が特使として、韓非を秦に遣わしたのだ。

その嬴王が感心した部分（第十二巻『説難』）を、後に司馬遷が『史記』老子韓非列伝で引用している。少々長くなるが、再び前掲書からの日本語訳である。

〈すべて（自説を）人主（諸王）に説きつけることがむつかしいというのは、（中略）説きつける相手の君の心を見抜き、その心にぴたりとわが説を適合させることにある。相手の動機が名誉欲にあるのに、金儲けの道を説けば、こやつ下品にして、常々卑賤なものにのみ遇っておったなと見られて、必ずや遠ざけられるであろう。

相手の動機が金儲けにあるのに、名誉を得る道を説けば、こやつ気の利かぬ、実際の役に立たぬものじゃと見られて、必ずや受け容れられないであろう。相手が内心金儲けを望みながら、表向き名誉を求めるふりをしている場合、これに名誉を得る道を説けば、表向きその人を用いるふりをしながら、内実は疎んずるであろう。さりとて金儲けの道を説けば、内々その言を用いながら、表向きにはその人を斥ける。（中略）

説く人、その話を端折れば、智恵足らずと思われて、地位が伸びない。こまごまと広く弁じ立てれば、ただの物知りと見られて、君の遊び相手にされるが落ち。事を省略して大意を述べれば、こやつ臆病にて言いたいことも十分よう言わぬ、と言われる。さきざきの事まで思いやって、大風呂敷をひろげれば、田舎漢で傲慢なやつと言われる〉

このように、遊説家の苦悩を吐露している。それでは、遊説家は王や諸侯に、どう持論を説けばよいのか？ 韓非が語っているのは、要約すると次のようなことだ。

〈心掛くべきことは、相手の誇りとする部分を飾り立て、相手の恥とする部分をもみ消してやることにある。彼に、私的な欲求がある場合、説く人、必ず公けの道義を示して、実行を強制するがよい。（中略）また、相手が心に高い理想を抱きながら、才能が追いつかぬ場合、説く人は、相手の過ちを挙げ、相手の悪いところを示して、相手がそれら悪しきことを行わないことを褒めてやるがよい。彼が自己の智能を誇りとする場合、彼のために、同類の別の事例を挙げて下地を作ってやり、（中略）こちらは知らないふりをする。（中略）説くことの大意は、君の意向に逆らわず、ことば使いは、ひどく突き当たることがない。このようであって始めて、知恵の弁舌を思うがままにふるう。これが、親近されて疑われず、言わんとすることを言い尽くし得る所以である〉

その後、韓非子は「逆鱗に触れる」（触到逆鱗（チューダオニーリン））の故事の由来となった話などを加え、人間関係の機微を切々と説いていく。

韓非の悲劇的な最後

だが、そんな「最強の雄弁家」韓非も、悲劇の最期を遂げた。韓非は若い頃、荀子に私淑したが、そこに李斯がいた。韓非の才能に脱帽した李斯だったが、後年、秦の嬴王によって宰相（首相）に抜擢された。

そこへ前述のように、韓非が韓の特使として秦にやって来たのだ。嬴王の韓非への惚れ込みようを見て、李斯は再度、韓非に嫉妬した。そこで韓の陰謀説を嬴王に説いて、韓非を獄につなぎ、自害させてしまったのだ。

司馬遷は韓非の生涯を綴った最後のくだりで、こう述べている。

〈韓非は遊説の難しさを解説していながら、自らその難しさから抜け出せずに死んでしまった。私はそのことを独り悲しく思う〉

さらに言えば、『史記』のこのくだりには、司馬遷自身の処遇も重ね合わせているように思えてならない。司馬遷が長年仕えた漢の武帝（在位紀元前141年〜紀元前87年）は、司馬遷に冷淡で、あげく「宮刑」（男性器を切除する重刑）を科したからだ。

それもあって、『史記』全百三十巻の中で、武帝の半生を描いた「本紀第十二孝武」だけは、異様な「誉め殺し」の文章になっている。武帝がいかに偉大な皇帝かを書き連ねることで、後世の人々に逆に疑念を抱かせようとしたのではないだろうか。司馬遷の「執念の口」である。

