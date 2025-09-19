ÂçÎÌÊÄÅ¹¤Î¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É¤¬¶ì¤·¤à¡Ö°ÛÍÍ¤Êºß¸Ë¤Î»³¡×¡Ä¤«¤Ä¤Æ¤Î¶¯¤ß¤¬µØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¡ÖÍ·¤Ù¤ëËÜ²°¡×¤È¤·¤Æ°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É¤¬¸·¤·¤¤·Ð±Ä¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
Å¹ÊÞ¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò(°Ê²¼¡¢¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É)¤Ï¡¢2025Ç¯5·î´ü¤Ë42²¯±ß¤ÎºÇ½ªÀÖ»ú¤ò·×¾å¤·¡¢Á´Å¹ÊÞ¤ÎÌó3³ä¤Ë¤¢¤¿¤ë81Å¹ÊÞ¤ÎÊÄÅ¹¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤«¤Ä¤ÆÆ±¼Ò¤Ï¾®Çä¶È³¦¶þ»Ø¤ÎÀ®¸ù´ë¶È¤À¤Ã¤¿¡£
10Ç¯°Ê¾åÏ¢Â³Áý¼ýÁý±×¤òÂ³¤±¡¢ºÇÀ¹´ü¤Ë¤ÏÇä¾å¹â476²¯±ß¤òÃ£À®¡£Å¹ÊÞ¿ô¤Ï528Å¹ÊÞ¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤¿¡£»¨Á³¤È¤·¤¿Å¹Æâ¤ÇËÜ¤È»¨²ß¤¬º®ºß¤¹¤ëÆÈÆÃ¤Î¶õ´Ö¤Ï¡¢2000Ç¯Âå¡Á2010Ç¯Âå¤Î¼ã¼Ô¤Ë¡ÖÊõÃµ¤·´¶³Ð¡×¤ÎÇã¤¤ÊªÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¡¢¥µ¥Ö¥«¥ëÊ¸²½¤ÎÀ»ÃÏ¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¸½ºß¤Ï2´üÏ¢Â³ÀÖ»ú¤Ë´Ù¤ê¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¤â2022Ç¯¤Î50²¯±ß¤«¤é2025Ç¯¤Ë¤Ï23²¯±ß¤Þ¤Ç·ã¸º¡£Å¹ÊÞ¿ô¤âÂç¤¤¯¸º¤Ã¤¿¡£
Á°ÊÔµ»ö¡Ò528Å¹ÊÞ¢ª293Å¹ÊÞ¤ËÂç·ã¸º¡ÄÂçÎÌÊÄÅ¹¤Î¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É¡ÖÍø±×Î¨¤¬100±ß¥·¥ç¥Ã¥×°Ê²¼¡×¤À¤Ã¤¿¡Ó¤Ç¤Ï¡¢·ã¸º¤·¤¿Å¹ÊÞ¿ô¤Î¿ä°Ü¤Ë²Ã¤¨¡¢100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥»¥ê¥¢°Ê²¼¤ÎÍø±×Î¨¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¸½¾õ¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶ÈÀÓ°²½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤ÆÅÝ»º¥ê¥¹¥¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«--¡£¡¡
°ú¤Â³¤¡¢¡Ø·è»»Ê¬ÀÏ¤ÎÃÏ¿Þ ºâÌ³3É½¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ä¤«¤á¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò»ë¤ëµ»½Ñ¡Ù¤ÎÃøºî¤â¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥ë¥ºÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎÂ¼¾åÌÐµ×»á¤¬¡¢ºâÌ³ÌÌ¤«¤é¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É¤Î¸½¾õ¤òÅ°ÄìÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
°ì¸«¡¢»ñ¶â·«¤ê¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡Ä
Á°ÊÔ¤Ç¤ÏP/L¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¤Ï°ÂÁ´À¤Î´ÑÅÀ¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¥·¡¼¥È¤È¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼·×»»½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤ÏB/S(Âß¼ÚÂÐ¾ÈÉ½)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£2025Ç¯5·îËö»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ëB/S¤ÎÁ´ÂÎÁü¤Ï¿ÞÉ½6¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
´ë¶È¤Î°ÂÁ´À¤Ç¤È¤ê¤ï¤±Ã»´ü¤Î´ÑÅÀ¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤ÏÎ®Æ°ÈæÎ¨¤Ç¤¹¡£
Î®Æ°ÈæÎ¨¤ÏÃ»´ü¤Î»ñ¶â·«¤ê¤ò¸«¤ë»ØÉ¸¤Ç¡¢Î®Æ°»ñ»º¡àÎ®Æ°ÉéºÄ¤Ç·×»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Î®Æ°ÈæÎ¨¤¬100%¤Î¾ì¹ç¡¢¤¶¤Ã¤¯¤ê1Ç¯°ÊÆâ¤Ë¸½¶â²½¤Ç¤¤ë»ñ»º¤È1Ç¯°ÊÆâ¤Ë»ÙÊ§¤¤¤¬È¯À¸¤¹¤ëÉéºÄ¤¬Æ±³Û¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£150%¤ÎÎ®Æ°ÈæÎ¨¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°ÂÁ´À¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É¤ÎÎ®Æ°ÈæÎ¨¤Ï¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢194%¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤À¤±¸«¤ì¤Ð°ÂÁ´À¤Ï¹â¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌäÂê¤ÏÎ®Æ°»ñ»º¤Î¼Á¤Ç¤¹¡£
¥ô¥£¥ì¥ô¥¡¥ó¤Î¡Ö¥¢¥¥ì¥¹ç§¡×
¿ÞÉ½7¤Ï¡¢Î®Æ°»ñ»º152²¯±ß¤ÎÆâÌõ¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î£·³ä°Ê¾å¤Ï¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶â³Û¤Ï113²¯±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¸½¶âµÚ¤ÓÍÂ¶â¤ÏÎ®Æ°»ñ»º¤Î13%¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¶â³Û¤Ë¤·¤Æ20.8²¯±ß¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Î®Æ°ÉéºÄ¤ÏÁ´Éô¤Ç79²¯±ß¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¼ç¤¿¤ëÃæ¿È¤ÏÇã³Ý¶â27²¯±ß¡¢1Ç¯°ÊÆâÊÖºÑÍ½Äê¤ÎÄ¹´ü¼ÚÆþ¶â27.5²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î79²¯±ß¤ÎÎ®Æ°ÉéºÄ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¾¦ÉÊ¤Ï100²¯±ß°Ê¾å¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸½¶âÍÂ¶â¤Ï20.8²¯±ß¤·¤«¤Ê¤¯¡¢»ñ¶â·«¤ê¤Ï·è¤·¤ÆÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
°ÂÁ´À¤ò¤è¤ê¸·Ì©¤Ë¸«¤ë»ØÉ¸¤ËÅöºÂÈæÎ¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¸½¶â¤äÇä³Ý¶â¤Ê¤É´¹¶âÀ¤¬¹â¤¤ÅöºÂ»ñ»º¤òÎ®Æ°ÉéºÄ¤Ç³ä¤Ã¤¿»ØÉ¸¤Ç¤¹¡£¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É¤Î¤³¤ÎÃÍ¤Ï50%¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢´¹¶âÀ¤Î¹â¤¤»ñ»º¤ÎÇÜ¤ÎÎ®Æ°ÉéºÄ¡Ê1Ç¯°ÊÆâ¤Ë»ÙÊ§¤¤¤¬È¯À¸¤¹¤ëÉéºÄ¡Ë¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ËÎ®Æ°ÈæÎ¨¤Ï¹â¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÅöºÂÈæÎ¨¤¬Äã¤¤¤Î¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬¾¦ÉÊ¤È¤¤¤¦ºß¸Ë¤òÂ¿¤¯Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÂ¿¤µ¤³¤½¤¬¼Â¤Ï¡¢¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¢¥¥ì¥¹ç§¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤³¤È¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¼¡¤Ï¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥³¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥µ¥¤¥¯¥ë(Cash Conversion Cycle¡¢°Ê²¼¡ÖCCC¡×)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸½¶â²½¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò·×»»¤·¤Æ¤ß¤ë
CCC¤È¤Ï¡¢»ö¶È³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ»ÅÆþ¤ì¤«¤éÈÎÇä¡¢¸½¶â²ó¼ý¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆü¿ô¤ò¸«¤ë»ØÉ¸¤Ç¤¹¡£¾®Çä¤Î¾ì¹ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¾¦ÉÊ¤ò»ÅÆþ¤ì¡¢Àè¤Ë»ÅÆþ¤ì¸µ¤Ë»ÙÊ§¤¤¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾¦ÉÊ(ºß¸Ë)¤ò¸ÜµÒ¤ËÈÎÇä¤·¤¿¸å¡¢Æþ¶â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅöÁ³¡¢¤³¤ì¤é»ÅÆþ¤ì¤«¤éÆþ¶â¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î°ìÏ¢¤Î»ö¶È³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯¥¥ã¥Ã¥·¥å²½¤Ç¤¤¿¤Û¤¦¤¬»ñ¶â·«¤ê¤Ï³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢CCC¤ÏÃ»¤¤Êý¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎCCC¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¿ÞÉ½9¤Î¤è¤¦¤Ê¼°¤Ç·×»»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ê¾¯¤·¤À¤±ÀìÌçÅª¤ÊÏÃ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É¤ÎCCC¤Ï¼¡¥Ú¡¼¥¸¤Ç¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¾¦ÉÊ¤ò»ÅÆþ¤ì¤¿ºÝ¤Ë»ÙÊ§¤¦¤Þ¤Ç¤ÎÆü¿ô¡Ê»ÅÆþºÄÌ³²óÅ¾Æü¿ô¡Ë¤ò30Æü¡¢»ÅÆþ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤¬Çä¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆü¿ô¤ò60Æü¡ÊÃª²·»ñ»º²óÅ¾Æü¿ô¡Ë¡¢¾¦ÉÊ¤òÆþ¤ì¤Æ¤«¤éÆþ¶â¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆü¿ô¡ÊÇä¾åºÄ¸¢²óÅ¾Æü¿ô¡Ë¤ò¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤äÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼·èºÑ¤Î¤¿¤á¡¢15Æü¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Çä³ÝºÄ¸¢²óÅ¾Æü¿ô¡áÇ¯Ê¿¶ÑÇä³ÝºÄ¸¢¡àÇ¯´ÖÇä¾å¹â ¡ß365Æü
¡¦Ãª²·»ñ»º²óÅ¾Æü¿ô¡áÇ¯Ê¿¶ÑÃª²·»ñ»º¡àÇ¯´ÖÇä¾å¸¶²Á ¡ß365Æü
¡¦Çã³ÝºÄÌ³²óÅ¾Æü¿ô¡áÇ¯Ê¿¶ÑÇã³ÝºÄÌ³¡àÇ¯´ÖÇä¾å¸¶²Á¡ß365Æü
¤½¤Î¾ì¹ç¤ÎCCC¤Ï15Æü(Çä¾åºÄ¸¢²óÅ¾Æü¿ô)+60Æü(Ãª²·»ñ»º²óÅ¾Æü¿ô)¡Ý30Æü(»ÅÆþºÄÌ³²óÅ¾Æü¿ô)¤Ç45Æü¤È¤Ê¤ë·×»»¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»ÅÆþ¤ì¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤«¤éÆþ¶â¤Þ¤Ç¤Ë45Æü¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦·×»»¤Ç¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Î¶¯¤ß¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿
ÅöÁ³¤³¤ÎCCC¤ÏÃ»¤¤Êý¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É¤ÎCCC¤Ï¤Ê¤ó¤È263Æü¤Ç¤¹¡Ê¿ÞÉ½10¡Ë¡£
¤³¤ÎCCC¤Ï¤«¤Ê¤êÄ¹¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
»²¹Í¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤Ï17Æü¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï26Æü¡¢¥»¥ê¥¢¤Ï31Æü¡¢¥¤¥ª¥ó¤Ç¤µ¤¨46Æü¤Ç¤¹¡£¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É¤Î263Æü¤ÎÄ¹¤µ¤¬¡¢¤¤¤«¤ËºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½11¡Ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É¤ÎCCC¤ÏÄ¹¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É¤Ç¤Ï¥µ¥Ö¥«¥ë´ØÏ¢¤Î¾¦ÉÊ¤äÎ®¹Ô¤ËÉ¬¤º¤·¤âº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤»¨²ßÅù¤òÂ¿¤¯°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢»ÅÆþ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤¹¤°¤ËÇä¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Îºß¸Ë¤¬Â¿¤¯ÂÚÎ±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ï¤«¤Ä¤ÆÆ±¼Ò¤ÎÂç¤¤Ê¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Å¹Æ¬¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬»ÅÆþ¤ì¤¿¡È¤¤¤Ä¤«Çä¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡É¾¦ÉÊ¤¬ÀÑ¤ß¾å¤¬¤ê¡¢¤È¤¤Ë ¡È·¡¤ê½Ð¤·Êª¡É¤È¤·¤ÆÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ä½Ð²ñ¤¤¤Ï¤ªµÒ¤Î¹ØÇã°ÕÍß¤ò»É·ã¤·¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Î®¹Ô¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤¬Áá¤¤ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¶Á¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¡ÖÊõ¤Î»³¡×¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Îºß¸Ë¤Î»³¤¬»ñ¶â·«¤ê¤ò°µÇ÷¤¹¤ë¡Ö½Å²Ù¡×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ºß¸Ë¤ÎÂÚÎ±¤¬Ä¹¤¤
»ö¼Â¡¢¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É¤Ï25Ç¯5·î´ü¤ËÆÃÊÌÂ»¼º¤È¤·¤Æ¡¢Ãª²·»ñ»ºÉ¾²ÁÂ»¤ò24.7²¯±ß¤â·×¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¤¤ÄÇä¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤òÉ¾²ÁÂ»¤È¤·¤Æ·×¾å¤·¤¿¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É¤Î¤è¤¦¤ËÂ¿¤¯¤Î»¨²ß¤ò°·¤¦¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤ÎCCC¤Ï¤ï¤º¤«17Æü¡¢Ãª²·ºß¸Ë²óÅ¾´ü´Ö¤Ç¸«¤Æ¤â59Æü¤Ç¤¹¡£¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤ÎÊý¤¬ºß¸Ë¤Î²óÅ¾Î¨¤¬¹â¤¯¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤¬Áá¤¤¤³¤È¤¬¤³¤³¤«¤é¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¤³¤Îºß¸Ë¤ÎÂÚÎ±¤ÎÄ¹¤µ¤¬¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É¤Î¥¢¥¥ì¥¹ç§¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Î®Æ°»ñ»º¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤½¤Î74%¤Ï¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãª²·»ñ»º²óÅ¾Æü¿ô¤¬318Æü¤¢¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É¤Ï¤¹¤°¸½¶â²½¤Ç¤¤ëÎ®Æ°»ñ»º¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É¤Î»ñ¶â·«¤ê¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
