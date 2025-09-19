¡ÖÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢²¦¼Ô¡×ÀÄÌøÎ¼À¸¡¢£Í£Õ£Ó£Á£Ó£È£É¤È¤Î½éËÉ±ÒÀï¤ÇÄ¹Èø°ìÂç¿´Áª¼ê¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö¤É¤³¤«¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤òÀäÂÐ¸«¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ä£¹¡¦£²£³Î©ÀîÎ©Èô
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï£±£¹Æü¤Þ¤Ç¤Ë½©¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥É¥ê¡¼¥à£²£°£²£µ¡×¡Ê£²£³Æü¡¢Î©ÀîÎ©ÈôÂç²ñ¡Ë¤ÎÁ´ÂÐÀï¥«¡¼¥É¡¢»î¹ç½ç¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ø¥Ó¡¼µéÁª¼ê¸¢¤Ç²¦¼Ô¡¦ÀÄÌøÎ¼À¸¤¬¸µ²¦¼Ô¤Î£Í£Õ£Ó£Á£Ó£È£É¤È£²ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤ò¹Ô¤¦¡£Î¾¼Ô¤Ï£±£·Æü¤ËÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡£Í£Õ£Ó£Á£Ó£È£É¤Ï¡Öº£²ó¡¢¼«Ê¬¤¬À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤±¤Ð£²ÅÙÌÜ¤ÎÂ×´§¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Á°²ó¡¢¥Ù¥ë¥È¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢£³ÅÙ¤ÎËÉ±ÒÀï¤Ç¼«Ê¬¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç±ä´ü¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ºÆµ¯¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤½¤Î¸å¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¥Ù¥ë¥È¤òÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ò±ä´ü¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¥Ù¥ë¥È¤òÍî¤È¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë²ù¤¤¤Î»Ä¤ë½ª¤ï¤êÊý¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬ÉÁ¤¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Çº£²ó¡¢ºÆ¤ÓÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¼«¿È¤Ø¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò¿Þ¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÃ¥´Ô¤Ø¤Î·è°ÕÉ½ÌÀ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡·Þ¤¨·â¤ÄÎ¼À¸¤Ï¡Öº£²ó¤Ï½éËÉ±ÒÀï¤Ë¤·¤Æ¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Áê¼ê¤¬Íè¤¿¤Ê¤È¡£Á°¾¥Àï¤Ç¤â»¶¡¹ÇÔ¤ì¡¢¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°Àï¤Ç¤â¥Ô¥ó¤ò¼è¤é¤ì¡¢¥Ô¥ó¥Á¤È¤¤¤¨¤Ð¥Ô¥ó¥Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ô¥ó¥Á¤Î»þ¤³¤½ÀÄÌøÎ¼À¸¤ÏÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢½éËÉ±Ò¤ò¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£·î£·Æü¤ËÇÔ·ì¾É¤Î¤¿¤á£²£±ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ä¹Èø°ìÂç¿´Áª¼ê¤¬Æ±²¦ºÂ¤ÎÃ¥¼è¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¥Ù¥ë¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿Ä¹Èø°ìÂç¿´¤â¤É¤³¤«¤Ç¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤òÀäÂÐ¸«¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤»î¹ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ä¹Èø°ìÂç¿´¤¬²ù¤·¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤ò¤·¤Æ¡¢Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ã¤Æ¤¹¤²¤¨¤ó¤À¤¾¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤·¤¿¡£
¡¡¢¡£¹¡¦£²£³Î©ÀîÎ©ÈôÂç²ñÁ´ÂÐÀï¥«¡¼¥É
¡¡¢§Âè£±»î¹ç¡¡£¸¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡¡£²£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
°²Ìî¾ÍÂÀÏº¡¢¥Ç¥¤¥Ó¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥¹¥ß¥¹£Ê£ò¡¥¡¢µÈ²¬À¤µ¯¡¢°¤Éô»ËÅµ¡¡£ö£ó¡¡°½ÉôÏ¡¡¢¥é¥¤¥¸¥ó¥°£È£Á£Ù£Á£Ô£Ï¡¢°æ¾åÎ¿¡¢¾®Æ£¾ÂÀ
¡¡¢§£Ç£Á£Ï£Ò£Á¡¡£Ô£Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡¡¥Ð¥È¥ë¥í¥¤¥ä¥ë¡¡»þ´ÖÌµÀ©¸Â
²¦¼Ô¡¦Â¾²Ö»Õ¡¡£ö£ó¡¡Ä©Àï¼Ô¡¦Âç¿¹ËÌÅÍ¡¢æ±Íò¡¢°¦ß·£Î£ï¡¥£±¡¢¹õÄ¬£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢Î©²ÖÀ¿¸ã¡¢¡É¥ß¥¹¥¿¡¼ÀÆÆ£¡ÉÅÚ°æÀ®¼ù¡¢¥»¥Ë¥ç¡¼¥ëÀÆÆ£¡¢µÆ¥¿¥í¡¼
¡¡¢¨¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¥Ð¥È¥ë¥í¥¤¥ä¥ë·Á¼°¡£»î¹ç¤ÏÁ´£¹Áª¼ê¤¬Â·¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÀï¤¤¡¢ºÇ¸å¤Î£±¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç·èÃå¡£¥Ô¥ó¥Õ¥©¡¼¥ë¡¢¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¡¢£Ë£Ï¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¶¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥×¡¢È¿Â§¡Ê£µ¥«¥¦¥ó¥È¡Ë¤Ç¼º³Ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¢§Âè£³»î¹ç¡¡£Ô£È£Å¡¡¥×¥í¥ì¥¹¡¡£²£°£²£µ¡¡¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
ÅÄÂ¼ÃË»ù¡¡£ö£ó¡¡´ØËÜÂç²ð
¡¡¢§Âè£´»î¹ç¡¡¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
°ÂóîÍ¦ÇÏ¡¢ËÜÅÄÎµµ±¡¡£ö£ó¡¡ÀÄÌøÍ¥ÇÏ¡¢ÌîÂ¼Ä¾Ìð
¡¡¢§À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ø¥Ó¡¼µéÁª¼ê¸¢»î¹ç¡¡£¶£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
²¦¼Ô¡¦ÀÄÌøÎ¼À¸¡¡£ö£ó¡¡Ä©Àï¼Ô¡¦£Í£Õ£Ó£Á£Ó£È£É
¡¡¢§À¤³¦¥¿¥Ã¥°Áª¼ê¸¢»î¹ç¡¡£¶£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
²¦¼ÔÁÈ¡¦ÎëÌÚ½¨¼ù¡¢¿¿Áú·ýéË¡¡£ö£ó¡¡Ä©Àï¼ÔÁÈ¡¦¥¶¥¤¥ª¥ó¡¢¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤
¡¡¢§¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡»°´§¥Ø¥Ó¡¼µéÁª¼ê¸¢»î¹ç¡¡£¶£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
²¦¼Ô¡¦ÀÆÆ£¥¸¥å¥ó¡¡£ö£ó¡¡Ä©Àï¼Ô¡¦µÜ¸¶·òÅÍ