会場外には写真撮影やサインを求める人が詰めかけ、現場は一時騒然となったが、ウィンター以上に注目を集めていたのは、彼女の背後を歩くボディーガードと見られる人物だった。

aespaは、2020年に韓国の大手芸能事務所「SMエンタテイメント」からデビューしたK-POPグループ。日本国籍を持つジゼル（24）含む4名で構成され、デビュー曲のMVはYouTube上で再生数1億回を51日と12時間で突破（K -POPのデビュー曲史上最短記録）と華々しいデビューを飾った。

昨年12月には『ミュージックステーション』（テレビ朝日系）や『FNS歌謡祭』（フジテレビ系）など日本の音楽番組にも出演し、10月には日本4都市を含むアリーナツアーも控えている。国際情報に詳しいライターが語る。

「ウィンターさんが出席したのは、9月11日から16日にかけてニューヨークで開催された『2026春夏ファッションウィーク』。およそ100のブランドが参加する国際的なファッションの祭典で、来場数は毎年20万人を超えるとも言われています。

今年のファッションウィークには、木村拓哉さんの娘koki,さんや渡辺直美さん、エマ・ロバーツさんらも出席。ウィンターさんは、ファッションブランド『ラルフローレン』のイベントに参加されていました。世界的なファッションアイコンが一堂に会すイベントとあって、警備も厳重です」（国際情報に詳しいライター）

そんなイベントにおいて、人気絶頂の韓流アイドルを差し置いて周囲の視線を独占したのが、彼女の背後を歩く端正な顔立ちの欧米風の男性だった。ウィンターの背後にピッタリつき、ファンが伸ばす手を遮ったり彼女を守るように両腕を広げたりしていた様子がTikTokなどのSNSで拡散されるとたちまち、ネット上では〈セクシーすぎる顔！〉〈このボディーガードは誰？ 芸能界でもトップに立てるルックスだ！〉との声が相次いだ。

「車へ向かうウィンターさんを護衛するように、黒スーツに身を包んだ屈強な男性が6〜7人ほど彼女の周りを囲んでいましたが、なかでも欧米風の男性はブロンドの髪と高身長がひときわ存在感を放ち、まるでハリウッド俳優のようだと話題になりました」（同前）

「ボディーガード」の正体は

しかしイベント終了後、世間から"セクシーすぎるボディーガード"として注目されていた男性は、ネイサン・オーバーランドというファッションモデルであることが発覚。彼は自身のTikTokで「普段より少しだけ、TikTokのいいねやコメントが増えていて、すごく嬉しいんだけど……ちょっとだけ誤解を解いておきたいんだ。僕は彼女のボディーガードじゃないんだよ」と世間の声を否定。前出・国際情報に詳しいライターが語る。

「経緯は不明ですが、たまたまその場に居合わせただけのモデルであったとのこと。本人は、『ボディーガードという仕事はやるつもりないよ』とユーモラスなコメントを寄せていました。

オーバーランドさんはもともと俳優志望でもあったようで、もしかすると、この件をキッカケに新たなチャレンジを始める可能性もあるかもしれませんね」（同前）

誤解を解いた後も、彼のSNSのコメント欄には、ウィンターとオーバーランドのツーショット画像に〈アイドルとSPとして、完璧なカップリングだよ！〉とコメントを添えた投稿などが寄せられている。ファンは、2人の今後が気になっているようだ──。