「震えながら『ありがとう』と言ってくれた」『極悪女王』で唐田えりかとゆりやんに生まれた絆
女優・唐田えりかさんによる連載『面影』第5回。
今回綴られるのは、Netflixシリーズ『極悪女王』で共演した芸人・ゆりやんレトリィバァさんについて。唐田さんはゆりやんさんを「レトリ」と呼んでいます。
昭和の女子プロレスを舞台に、ダンプ松本役として主演を務めたゆりやんさんと、そのライバルであり盟友でもある長与千種役を演じた唐田さん。過酷な現場で、唐田さんは彼女の強さとやさしさ、そしてしなやかさに、何度も支えられてきたといいます。
今回の写真は、五島列島・福江にて写真家・阿部裕介さんが撮り下ろしたもの。夏ののびやかさと、ふとした切なさが静かに息づく風景のなかで、ゆりやんさんと唐田さんの絆が静かに浮かび上がります。
２年間、ほぼ毎日一緒にいた
「ふざけることが私の美学」と彼女はとある歌の中で最高にクールに歌っているが、まさに彼女を表していると思う。今回は私にいつも刺激を与えてくれる、大親友のレトリくんのことを綴りたい。
レトリとは、女子プロレスを題材にした『極悪女王』という作品で出会った。約２年間、毎日のように会い、毎日トレーニングかプロレス練習か撮影をし、まさに苦楽を共にした。
プロレスラーを演じるため、体を大きくする必要があった増量期間中、吐きそうになるくらいご飯を沢山食べた。もう食べられない、無理！と思わず口走ってしまう私の横で、レトリはいつも無言でその3倍は食べていた。それを見て私も、無言で食べた。
「髪切りデスマッチ」の撮影
物語の終盤、レトリ演じるダンプ松本に私が演じる長与千種が敗北し、髪を丸刈りにされるというシーンがある。
あのシーンを撮り終えたあと、レトリは涙を目にいっぱい溜め、震えながら「ありがとう」と言ってくれた。攻める側の彼女も怖かったのだと、そのとき知った。
役作りのため、撮影中盤から実際に話すことも挨拶もやめていたら、本当にいがみあうような時間が流れていた。
今でも伝説と言われている試合の再現で、作品の中でも重要なシーンだった。あの試合の撮影だけで一カ月もかかった。髪を刈られる瞬間は、見たことがないカメラの数に、スタッフさん、三千人を超えるエキストラさん、失敗は許されない一発勝負だった。
感じたことがないくらいの緊張感が流れていた。
きっと、刈る方のレトリのほうが、プレッシャーがあったに違いない。それでも覚悟して思いっきり挑んでくれたことに、涙が出るくらい思いが溢れた。
レトリがいつも本気でぶつかってきてくれたから、私も何度も立ち上がることができた。どんなときも、お互いを信じ、思い合っていた。
レトリとじゃないと、作れないシーンが沢山あった。
「生き様」を見せてくれた
レトリにテンカウントで見下ろされるとき、震えるほど悔しかった。カットがかかっても、血糊を落として、衣装を着替えても、家に帰っても、悔しくて悔しくて、涙がとまらなかった。もちろん、ストーリーだと分かっている。
それでも、"勝ち"にこだわっていた千種が、何にも通用せず"負け"てしまった。負けたことを、認めなければならない。ここからが、本当の頑張りどきなのだ。と気付かされたようでもあった。それは、役を越えて自分自身にも言われているようだった。
ここから、なのだと。
それが本当に甘い世界じゃないことも。努力できるほど夢中になれる仕事を見つけられた。それってものすごく幸せなことなのだと。緊張も、不安も、好きなことをできている証拠なのだと。レトリと本気で作品作りを共にして、感じた。
俳優も生き様が芝居に出るとよく言うが、芸人もそうなのだと、レトリを見ていて思った。人生ってネタだらけなんだなぁと。自分の生きてる時間を、全部ネタにしている。しんどいこともネタにしてやる！という強さを、レトリは持っている。
後編「『あれは何だったのか』自宅に突然訪れたゆりやんレトリィバァに唐田えりかが思ったこと」では、「アホで最高」と唐田さんが評するゆりやんさんのポップでユニークな日常がつづられます。
