「震えながら『ありがとう』と言ってくれた」『極悪女王』で唐田えりかとゆりやんに生まれた絆

女優・唐田えりかさんによる連載『面影』第5回。

今回綴られるのは、Netflixシリーズ『極悪女王』で共演した芸人・ゆりやんレトリィバァさんについて。唐田さんはゆりやんさんを「レトリ」と呼んでいます。

昭和の女子プロレスを舞台に、ダンプ松本役として主演を務めたゆりやんさんと、そのライバルであり盟友でもある長与千種役を演じた唐田さん。過酷な現場で、唐田さんは彼女の強さとやさしさ、そしてしなやかさに、何度も支えられてきたといいます。

今回の写真は、五島列島・福江にて写真家・阿部裕介さんが撮り下ろしたもの。夏ののびやかさと、ふとした切なさが静かに息づく風景のなかで、ゆりやんさんと唐田さんの絆が静かに浮かび上がります。

２年間、ほぼ毎日一緒にいた

「ふざけることが私の美学」と彼女はとある歌の中で最高にクールに歌っているが、まさに彼女を表していると思う。今回は私にいつも刺激を与えてくれる、大親友のレトリくんのことを綴りたい。

レトリとは、女子プロレスを題材にした『極悪女王』という作品で出会った。約２年間、毎日のように会い、毎日トレーニングかプロレス練習か撮影をし、まさに苦楽を共にした。

プロレスラーを演じるため、体を大きくする必要があった増量期間中、吐きそうになるくらいご飯を沢山食べた。もう食べられない、無理！と思わず口走ってしまう私の横で、レトリはいつも無言でその3倍は食べていた。それを見て私も、無言で食べた。

「髪切りデスマッチ」の撮影

物語の終盤、レトリ演じるダンプ松本に私が演じる長与千種が敗北し、髪を丸刈りにされるというシーンがある。

あのシーンを撮り終えたあと、レトリは涙を目にいっぱい溜め、震えながら「ありがとう」と言ってくれた。攻める側の彼女も怖かったのだと、そのとき知った。

役作りのため、撮影中盤から実際に話すことも挨拶もやめていたら、本当にいがみあうような時間が流れていた。

今でも伝説と言われている試合の再現で、作品の中でも重要なシーンだった。あの試合の撮影だけで一カ月もかかった。髪を刈られる瞬間は、見たことがないカメラの数に、スタッフさん、三千人を超えるエキストラさん、失敗は許されない一発勝負だった。

感じたことがないくらいの緊張感が流れていた。

きっと、刈る方のレトリのほうが、プレッシャーがあったに違いない。それでも覚悟して思いっきり挑んでくれたことに、涙が出るくらい思いが溢れた。

レトリがいつも本気でぶつかってきてくれたから、私も何度も立ち上がることができた。どんなときも、お互いを信じ、思い合っていた。

レトリとじゃないと、作れないシーンが沢山あった。

「生き様」を見せてくれた

レトリにテンカウントで見下ろされるとき、震えるほど悔しかった。カットがかかっても、血糊を落として、衣装を着替えても、家に帰っても、悔しくて悔しくて、涙がとまらなかった。もちろん、ストーリーだと分かっている。

それでも、"勝ち"にこだわっていた千種が、何にも通用せず"負け"てしまった。負けたことを、認めなければならない。ここからが、本当の頑張りどきなのだ。と気付かされたようでもあった。それは、役を越えて自分自身にも言われているようだった。

ここから、なのだと。

それが本当に甘い世界じゃないことも。努力できるほど夢中になれる仕事を見つけられた。それってものすごく幸せなことなのだと。緊張も、不安も、好きなことをできている証拠なのだと。レトリと本気で作品作りを共にして、感じた。

俳優も生き様が芝居に出るとよく言うが、芸人もそうなのだと、レトリを見ていて思った。人生ってネタだらけなんだなぁと。自分の生きてる時間を、全部ネタにしている。しんどいこともネタにしてやる！という強さを、レトリは持っている。

