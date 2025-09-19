MEGUMIさん愛用♡新「ぽかぽかカイロ」ソックス＆タイツ登場

累計販売103万足を突破した「ぽかぽかカイロ」シリーズから、待望の《コットンシリーズ》が2025年9月上旬に登場します。コットン100％のやさしい履き心地と、最大＋3.3℃※の発熱効果を兼ね備えた冬の新定番。ソックスやタイツ、ハラマキまで幅広くラインナップされ、冷えに悩む女性の心強い味方に。アンバサダーにはタレントのMEGUMIさんが就任し、今季注目のシリーズとなっています♡

コットン100％で快適な履き心地



ぽかぽかカイロコットンソックスGRAY

ぽかぽかカイロコットンソックスBLACK

「ぽかぽかカイロ コットンソックス」はGRAY・BLACKの2色展開で、価格は各990円（税込）。

サイズは23～25cmと女性にフィットしやすく、オフィスや外出時にぴったりです。

ぽかぽかカイロコットンタイツ＜綿100%＞

ぽかぽかカイロコットンタイツ＜綿混＞

さらに「ぽかぽかカイロ コットンタイツ（綿100％）」は2,178円（税込）で、敏感肌でも安心なやさしい肌触り。綿混タイプ（1,650円税込）も登場し、シーンに合わせて選べます。

GiRLS by PEACH JOHN×ハローキティの特別コレクション発売

お腹もあたたかく♡カイロハラマキ



ぽかぽかカイロコットンハラマキ

ぽかぽかカイロコットンハラマキ

新作「ぽかぽかカイロ コットンハラマキ」はPINK BEIGEとBLACKの2色展開。価格は各1,760円（税込）、ウエスト64～80cm対応のフリーサイズです。

コットンの柔らかさに加え、発熱効果でお腹まわりをぽかぽかに。冷えが気になる就寝時や外出時も安心して着用できるアイテムです。

ファッションに合わせやすいカラーで、日常使いしやすいのも魅力。

MEGUMIさんがアンバサダーに就任



アンバサダーにはタレントのMEGUMIさんを起用。「移動が多いので年中お世話になっています」とコメントを寄せ、日常に欠かせない存在として魅力を語っています。

昨年は10秒に1個※売れた実績を持つ人気シリーズだからこそ、信頼感も抜群。全国のバラエティショップやドラッグストア、公式ECサイトで購入可能です。

※2024年9月の累計出荷ベース

冬の冷え対策は“コットンぽかぽか”で♡



「ぽかぽかカイロ コットンシリーズ」は、肌にやさしいコットン100％と確かな発熱効果で、冷えに悩む女性のライフスタイルを快適にサポートしてくれるアイテム。

ソックスからタイツ、ハラマキまで揃う豊富なラインナップで、冬のおしゃれも心地よさも叶えてくれます。

MEGUMIさんも愛用する信頼の新シリーズを、この秋冬の冷え対策に取り入れてみてくださいね♪