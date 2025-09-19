目先のお金のための副業は「悪い副業」だと経営コンサルタントが言い切る理由…自分の成長につながらない仕事で疲弊することが招く最悪の事態を防ぐには

多くの企業で副業・兼業が解禁となり、近年では「スポットワーク」市場が拡大、スキマ時間でのそれをやることは一般的になりつつある。だが経営コンサルタントの小笹芳央氏曰く、「お金のためにやる」副業・兼業は問題だという。

〈図でみる関係性〉生物学的レイヤーと社会的レイヤーは違う

書籍『組織と働き方の本質』より一部を抜粋・再構成し、良い副業・兼業とは何かを考察する。

副業・兼業を求める表の理由と裏の理由

ひと昔前までは、大半の企業で「副業・兼業」は禁止でした。本業で毎日夜遅くまで残業し、土日も休日出勤や接待ゴルフだった時代には、副業や兼業をする時間はありませんでした。そのため、働く個人も、副業・兼業をしたいなどとは、つゆほども望んでいませんでした。

こうした意識が大きく変わったのは、労働時間が短縮されたからでしょう。

かつては1日8時間労働で、月20日出勤、12カ月間働くと、年1920時間になります。

日本の現在の年間労働時間は約1600時間ですから、以前よりも300時間以上少なくなったことになります。もちろん、パートタイマーや短時間正社員なども含めての数字なので、一般的な正社員に限れば、1600時間以上働いている人が多いとは思います。

いずれにしても、労働時間の短縮によって、本業とは別の副業や兼業ができる時間が、近年、働く個人に生まれたことは間違いありません。

こうした時間を活用して、本業以外の仕事をすることにより、スキルアップを図ったり、仕事の幅や人脈を広げたり、地域に貢献したりしたいというニーズが働く個人に生まれます。

これが、働く個人が勤務先の企業に副業や兼業の許可を求める表向きの理由だとしたら、残業代や休日出勤手当などがもらえなくなり、本業以外でも稼ぎたい、稼がないと生活が苦しいという人が一定数いるのも現実です。

それを裏付けるのが、スキマ時間にアルバイトができるマッチングサービスの隆盛です。

この分野のパイオニアであるタイミーは、2024年7月に東証グロース市場に上場し、経営者が20代と若いこともあって注目を集めています。

「スポットワーク」という新しい言葉も生まれ、LINEヤフーやメルカリもこのスポットワーク市場に参入しています。

サービス業は、飲食業、ホテル・旅館業、流通業など、非常に幅広い産業ですが、その幅広いサービス業全般で人手不足が深刻な問題となっているため、短時間でも働いてくれる人を1人でも多く集めたいというのが、アルバイトを募集する企業側の事情です。

「良い副業・兼業」と「悪い副業・兼業」

働く個人が、副業・兼業を求める理由を確認したところで、次に、なぜ企業が副業・兼業を認めるようになったのかも確認しておきましょう。

まず、人口減少により労働力人口の減少が見込まれています。転職が当たり前にできるようになり、人材の流動化も進みました。こうしたことから、「All」と「One」の力関係で言えば、全体的には、「One」のほうが「All」よりもパワーを持ち始めています。

企業が働く個人に寄り添うために、社員の離職を避けるために、多くの企業で副業・兼業を認める制度の導入が進んでいるのです。もちろん、本業の競合、ライバル企業での副業・兼業は禁止です。

実際に副業・兼業を認めた企業では、副業・兼業を通して社員の視野が広がり、スキルアップや別のスキルの習得に繋がるなど、メリットを感じているケースがあります。

その一方で、副業・兼業を行っている社員が疲弊してしまい、本業の業務に差し障りが出るなど、デメリットを感じている企業もあります。

副業・兼業も含めた労働時間管理は本業の企業に求められるため、その作業に人と時間が割かれることも、企業にとっては小さくない負担でしょう。

私は、副業・兼業には、「良い副業・兼業」と「悪い副業・兼業」があると考えています。

良い副業・兼業とは、自分の知識やスキル、能力、経験知を上げることに繋がる副業・兼業。悪い副業・兼業とは、目先のお金のためだけに働く副業・兼業です。

働く個人は時間と能力の投資家だと述べましたが、目先のお金のために自分の時間を切り売りするだけだと、将来の可能性を狭めることになってしまいます。

アイカンパニーの成長、発展に繋がる副業・兼業こそ、良い副業・兼業であり、やるべき副業・兼業だと考えています。

本業の3つの輪と重なるかで是非を判断する

では、具体的にどのような副業・兼業が、自分にとって良い副業・兼業なのでしょうか。

それは、本業における3つの輪のどこかに重なるような副業・兼業です。

本業の3つの輪にまったく重ならない副業・兼業を行っても、アイカンパニーの成長、発展には繋がらないからです。

逆に、本業の3つの輪に重なる副業・兼業であれば、重なった輪をより大きくすることに繋がります。

事務的な仕事が本業の人が、ウーバーイーツに登録して自転車で配達をしても、本業の3つの輪に重ならないので、あまり良い副業・兼業とは言えませんが、アスリートがやるのなら、重なりがあり、良い副業・兼業となるのかもしれません。

企画系の仕事が本業の人が、地域の町おこし事業や課題解決を支援するといった副業・兼業を行うのであれば、本業の3つの輪と重なる部分があるでしょう。

スポーツ選手が、そのスポーツを子供たちに教える、一緒にスポーツをやるといったイベントが行われています。これに似た形で、自分の専門分野のことを子供たちに教える、一緒にやるような副業・兼業も、本業の3つの輪に重なりそうです。

一見すると、3つの輪と離れた副業・兼業のように思えますが、子供に教えようと思うと、普段何気なくやっていることの意味や真意を考えますし、どうすれば面白さが子供たちに伝わるかも真剣に考えるでしょう。何よりも子供たちの反応が自分の「Will」に大きな刺激を与えてくれる可能性があります。

働く個人にとって良い副業・兼業は、その働く個人の勤務先企業にとっても良い副業・兼業となります。

したがって、副業・兼業を認めるかどうかを審査する際に、3つの輪と重なりがある副業・兼業か否かを基準に可否を判断すると、社員にもメリットがあり、企業にもメリットがある、Win-Winの副業・兼業だけを認めることができます。

副業・兼業の可否をこのように決めることにより、社員の成長に繋がらない副業・兼業を防ぐことができますし、企業としても、社員が疲弊して本業に支障をきたすような最悪の事態も避けられます。

さて、あなたの会社は、副業・兼業を認めていますか？

あなたは、副業・兼業をすることを考えたことはありますか？

もし考えたことがあるなら、その仕事は3つの輪のいずれかに重なりますか？

目先の小さなメリットに惑わされることなく、アイカンパニーの成長、発展という視点から自分なりの最適解を求めてみてはいかがでしょうか。

組織と働き方の本質 迫る社会的要請に振り回されない視座

小笹芳央

2025/4/11

1,980円（税込）

224ページ

ISBN： 978-4296122950

