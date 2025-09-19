¡È¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤ÎÂçËÜÌ¿¡É20ºÐ¡¦Ê¡°æÍüè½²Ú¡¢1st¼Ì¿¿½¸¤ÎÉ½»æ¡õ¥¿¥¤¥È¥ë²ò¶Ø
¡¡¡È¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤ÎÂçËÜÌ¿¡É¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÊ¡°æÍüè½²Ú¡Ê20¡Ë¤¬¡¢10·î29ÆüÈ¯Çä¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë1st¼Ì¿¿½¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡Ø¤¢¤¤¤ÎÆ»¤·¤ë¤Ù¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ë·èÄê¡£É½»æ¥«¥Ã¥È¤â²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ¡°æÍüè½²Ú¡¢¾×·â¤Î°µÅÝÅª¥°¥é¥Þ¥é¥¹¡Ä¿·¤¿¤Ë²ò¶Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Àè¹Ô¥«¥Ã¥È
¡¡Ê¡°æ¤Ï2004Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î20ºÐ¡£¹â¹»Â´¶È¸å¡¢2023Ç¯¤ËNHK¥É¥é¥Þ¡Ø¹â¹»À¸Æüµ¡Á¥¥ß¤È¤Ä¤¯¤ëÀÄ½Õ¡Á¡Ù¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤··ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¤¿¡£ÍâÇ¯¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¶þÂ÷¤Î¤Ê¤¤¾Ð´é¤ÈÈ´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤ò¼¡¡¹¤È¾þ¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡È¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤ÎÂçËÜÌ¿¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂ¸ºß¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£
¡¡É½»æ¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥Ð¥êÅçÆî³¤´ß¤Î¥á¥é¥¹¥Æ¥£¥Ó¡¼¥Á¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥«¥Ã¥È¡£Æ©¤ÄÌ¤Ã¤¿³¤¤È¿¿¤ÃÇò¤Êº½ÉÍ¤«¤é¡Ö±£¤ì¤¿ÊõÀÐ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾ì½ê¤ÇÌ¥¤»¤¿¡¢Ê¡°æ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¾Ð´é¤Î¥«¥Ã¥È¡£¤Þ¤¿¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ø¤¢¤¤¤ÎÆ»¤·¤ë¤Ù¡Ù¤Ë·èÄê¡£¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ë¡¢°¦¤ä´¶¼Õ¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÈÆ»¤·¤ë¤Ù¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡½é¤Î¼Ì¿¿½¸¤ÎÉñÂæ¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥Ð¥êÅç¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÁÔÂç¤Ê¼«Á³¤È³¤¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÁÇ´é¤Ë¶á¤¤É½¾ð¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢³¤³°¤À¤«¤é¤³¤½Ä©Àï¤Ç¤¤¿ÂçÃÀ¤Ê¡ÈÌë¤Î¥ª¥È¥Ê¥«¥Ã¥È¡É¡¢ËÜ¿Í¤¬¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤¿Æ°Êª¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ê¡°æÍüè½²Ú¥³¥á¥ó¥È
É½»æ¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¼ÂºÝ¤Ë¡¢¼Ì¿¿½¸¤Î¸¶¹Æ¤òÇÒ¸«¤·¤Æ¡¢Ëè¥Ú¡¼¥¸ÊÑ²½¤¹¤ë¡¢ÌÜ¤ÎÉ½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ê¡£¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤«¤é¼Ì¿¿½¸¤òÄÌ¤·¤Æ³§ÍÍ¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡¢´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¼Ì¿¿½¸¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£°¦¤Èeye¤«¤éËÂ¤°¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤¬¡¢³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÌ¤Íè¤Ø¤Î¤¹¤Æ¤¤ÊÆ»¤·¤ë¤Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
