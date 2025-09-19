ぐったりするような夏の暑さが一段落し、この時期、気になる人が多くなるのが抜け毛です。実は、抜け毛や薄毛の不安を抱えているのは男性だけではありません。原因や対策について、専門家に話を聞きました。

街の皆さんに頭皮や髪の悩みについて伺うと、抜け毛を心配する声が聞かれました。



■街の人

「シャンプーのあとリンスする時、とかしている時にめっちゃ付いちゃう。それがやばい。すぐ排水口も詰まっちゃう。」

「すごく抜けやすいです。年齢的なものもありますが。ことしみたいに暑いと余計、髪にダメージがきているのではないかと感じています。」





発毛剤を販売する製薬会社の調査によりますと、抜け毛についてインターネットで最も検索されるのは9月から11月だといいます。

不安を抱えているのは、男性だけではありません。薄毛に悩む人は女性でも半数を超えていて、性別を問わないことが分かります。

薄毛治療専門の医師によりますと、秋は特に抜け毛が増えやすい時期だといいます。



■クレアージュ福岡・谷山由華 院長

「一番の原因は紫外線と言われていて、紫外線を浴びると頭皮が日焼けしてしまうので、毛根がダメージを受けてしまい秋になって抜けてくる。」

実際に、記者の地肌を見てみました。



■谷山院長

「状態はいいですね。髪も標準的な太さですし、だいたい毛穴から2本3本出ていて、頭皮の色も問題ないですね。」



続いて、頭頂部の分け目を見てみました。



■谷山院長

「日焼けした後かな、少し茶色っぽい感じがするのが分かりますか。血流があまり良くない。頭皮が疲れている感じです。」



日焼けで頭皮が茶褐色になり、髪の密度も低く、中には細く短い毛もありました。毛が抜けてしまっていることが分かります。また、生活習慣の影響もありました。



■谷山院長

「夏バテですかね。暑くて眠れない、食欲が落ちてあまり食べられない、あっさりしたものばかり食べることによる栄養不足も、抜け毛の原因につながってきます。」



では、抜け毛を防ぎ、健康的な髪を育てるにはどうすればいいのでしょうか。



■谷山院長

「シャンプーを2回するのはありですね。泡立つまで洗ってくださいと教えているので。特に汗・皮脂汚れが強い時、整髪料をたくさん使った時は1回目のシャンプーでなかなか泡立たない。そういう時は2回目、3回目しっかり泡立てて洗った方がいいですね。」

医師が勧める洗髪方法を聞きました。



まずは髪を濡らす前にブラッシングをして、2分ほどお湯ですすいだあと、泡立てたシャンプーを頭皮につけます。

爪を立てず、指の腹で圧をかけながら頭皮や髪を洗うことでマッサージ効果が生まれ、血行促進につながるということです。

乾かす前にはタオルでしっかり水分を吸収しましょう。ドライヤーで乾かす時間を短くして、地肌を熱や乾燥のダメージから守ります。



抜け毛が気になる時は、セルフケアに加えて医師に相談するのも一つの方法です。



■谷山院長

「（抜け毛が）3か月も続く場合は一度、相談した方がいいと思います。」



夏の疲れが出やすいこの時期、正しいケアで頭皮と髪をいたわってみてはいかがでしょうか。

抜け毛対策には、ほかにも大事なポイントがあります。



谷山院長によりますと「髪は体の栄養の余りで作られる」とも言われていて、まずは食事でしっかり栄養をとることが大切です。



抜け毛対策に必要とされる主な栄養素は、髪の主成分であるケラチンのもととなる「たんぱく質」、それを合成するために欠かせない「亜鉛」です。さらに、女性は不足しやすい「鉄」の摂取も重要だということです。



