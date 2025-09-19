土地の名前には歴史が刻まれる　必ず川がある地名につく漢字とは？【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

アイヌの人々の痕跡を伝える地名

北海道の市町村名の約8割は、アイヌ語に由来するものです。例えば、道庁所在地である「札幌」も、アイヌ語で乾いた広い川を意味する「サッポロペッ」、または大きな湿地のあるところを意味する「サリポロペッ」が由来とされ、どちらも豊平川を指す地名です。

北海道で特に多いのが、「芦別(あしべつ)」「登別(のぼりべつ)」「紋別(もんべつ)」など「別（べつ）」のつく地名と、「稚内(わっかない)」「木古内(きこない)」「幌加内(ほろかない)」など「内（ない）」のつく地名です。

これらの地名のほとんどは、アイヌ語で「川」を意味する「ペッ」と、小川や沢を意味する「ナイ」を語源としています。世界四大文明が河川沿いで発達したことからもわかるとおり、昔から人々は川の近くで暮らしてきました。つまり、アイヌの人々がその地で暮らしてきた歴史が、今も地名として残されているのです。

川以外にも、アイヌ語由来の地名の多くは、地形の特徴や土地の産物などから名づけられました。例えば「小樽」は、砂の中を流れる川という意味の「オタルナイ」、「知床」は地面の出っ張った先端という意味の「シリエトク」が由来です。

また、長い沼を意味する「タンネトー」が由来の「長沼」、鹿の越える道を意味する「ユクルペシペ」が由来の「鹿越」など、「音」に漢字を当てはめた地名ではなく、アイヌ語の「意味」を訳してつけられた地名もあります。

北海道の「難読地名」市町村

釧路町は難読地名の宝庫

北海道の中でも、特に釧路町内は難読地名が多いことで有名。いくつ読めるかチャレンジしてみましょう。

① 跡永賀

② 老者舞

③ 来止臥

④ 初無敵

⑤ 知方学

⑥ 重蘭窮

⑦ 入境学

⑧ 冬窓床

⑨ 又飯時

⑩ 分遣瀬

※ヒント…1～10の地名は50音順に並んでいます。

答え：①あとえか ②おしゃまっぷ ③きとうし ④そんてき ⑤ちっぽまない⑥ちぷらんけうし ⑦にこまない ⑧ぶいま ⑨またいとき ⑩わかちゃらせ

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話』監修：和田 哲