◆米大リーグ ドジャース―ジャイアンツ（１８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１８日（日本時間１９日）、本拠地・ジャイアンツ戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。この日はカーショーが今季限りで現役を引退すると発表。衝撃が残る中、大谷は通算２２２勝のレジェンド左腕にささぐ３試合連発の５２号を狙う。

ジャイアンツ先発はエース右腕ウェブ。今季もすでに１４勝の強敵ではあるが、大谷にとっては７月に敵地で場外弾を放った相手でもある。今月１３日（同１４日）の対戦では３回に今季自己＆球団最長となる飛距離４５４フィート（約１３８・４メートル）の４９号特大ソロと相性は悪くない。

大谷は前日１７日（同１８日）のフィリーズ戦では８回に２戦連発となる５１号ソロを放ち、本塁打王争いでリーグトップのシュワバーに２本差に迫った。２人の直接対決で注目された３試合は初戦でシュワバーが５３号を放ったが、第２戦では大谷が投手としてライバルを封じ込み、打者としては２年連続５０号。そして最終戦で５１号と２発の大谷に軍配が上がった。レギュラーシーズンはこの日を含めて残り１０試合。逆転での３年連続キングに向けて２本差は射程圏内だろう。

ドジャース先発は山本由伸投手（２７）。前回１２日（同１３日）の敵地・ジャイアンツ戦では７回１安打１失点１０奪三振。９回２死までノーヒッターの快投を披露した６日（同７日）の敵地・オリオールズ戦に続く好投だった。先発で２試合続けて７回以上を投げ、１安打以下に抑えたのは１９２５年のＤ・バンス以来、球団１００年ぶりという快挙だったが、その２試合で白星がついていない。

今回こそ、山本を打線が援護できるか。大谷は仲良しの後輩を救うアーチをかけたいところだ。